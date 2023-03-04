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Шойгу наградил военнослужащих на передовой
Шойгу наградил военнослужащих на передовой - РИА Новости, 04.03.2023
Шойгу наградил военнослужащих на передовой
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспектирования группировки войск "Восток" вручил госнаграды военнослужащим на передовой и поблагодарил их... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T09:02
2023-03-04T09:02
2023-03-04T09:19
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспектирования группировки войск "Восток" вручил госнаграды военнослужащим на передовой и поблагодарил их за самоотверженность и героизм, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, за самоотверженность, героизм и вручил государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". "Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!" - сказал Шойгу, обращаясь к военнослужащим.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу наградил военнослужащих на передовой
Министр обороны Шойгу на передовой вручил госнаграды военнослужащим
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспектирования группировки войск "Восток" вручил госнаграды военнослужащим на передовой и поблагодарил их за самоотверженность и героизм, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, министр обороны поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, за самоотверженность, героизм и вручил государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу".
"Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!" - сказал Шойгу, обращаясь к военнослужащим.