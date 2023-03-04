https://ria.ru/20230304/nagrady-1855800023.html

Шойгу наградил военнослужащих на передовой

Шойгу наградил военнослужащих на передовой - РИА Новости, 04.03.2023

Шойгу наградил военнослужащих на передовой

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспектирования группировки войск "Восток" вручил госнаграды военнослужащим на передовой и поблагодарил их... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T09:02

2023-03-04T09:02

2023-03-04T09:19

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспектирования группировки войск "Восток" вручил госнаграды военнослужащим на передовой и поблагодарил их за самоотверженность и героизм, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, за самоотверженность, героизм и вручил государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". "Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!" - сказал Шойгу, обращаясь к военнослужащим.

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)