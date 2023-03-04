https://ria.ru/20230304/kuindzhi-1855793036.html

В Metropolitan не смогли объяснить, как Куинджи у них стал украинцем

В Metropolitan не смогли объяснить, как Куинджи у них стал украинцем - РИА Новости, 05.03.2023

В Metropolitan не смогли объяснить, как Куинджи у них стал украинцем

Музей Metropolitan в Нью-Йорке продолжает менять национальную принадлежность классиков живописи, в пятницу он зачислил Ивана Айвазовского в армянские художники, РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-04T06:58

2023-03-04T06:58

2023-03-05T01:02

культура

российская империя

украина

архип куинджи

иван айвазовский

ричард блэк

оон

живопись

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НЬЮ-ЙОРК, 4 мар — РИА Новости. Музей Metropolitan в Нью-Йорке продолжает менять национальную принадлежность классиков живописи, в пятницу он зачислил Ивана Айвазовского в армянские художники, а перед этим официально назвал Архипа Куинджи украинцем. Корреспондент РИА Новости посетил музей, но так и не добился вразумительных объяснений от сотрудников учреждения. Ранее музей решил считать Ивана Айвазовского, Илью Репина и Архипа Куинджи украинскими художниками. В пятницу, правда, Айвазовского переписали в армяне. В экспозиции рядом с его картинами надпись: "армянин, родился в Российской империи (ныне Украина)". Но если в случае с Айвазовским логика в действиях музея еще прослеживается (отец художника Ованес Айвазовский родился в семье армянина Геворка Айвазяна), то в случае с этническим греком Куинджи к Metropolitan возникают вопросы. РИА Новости на протяжении нескольких недель направляло запросы в пресс-службу Metropolitan с просьбой разъяснить, почему музей внезапно стал считать русского грека Куинджи, родившегося и умершего в Российской империи, украинцем. Однако ответ получить до сих пор не удалось ни по почте, ни по телефону, ни вживую. Тем не менее, если несколько недель назад напротив имени Куинджи значилось просто "украинец", то позднее на своем сайте музей добавил пометку "родился в Российской империи". Сейчас табличка рядом с картиной "Красный закат" гласит: "Архип Иванович Куинджи, украинец, родился в Мариуполе в 1841, умер в Петербурге в 1910". Внизу подпись о том, что в марте 2022 года "Мариупольский художественный музей имени Куинджи был уничтожен в результате российского авиаудара". При этом она призналась, что сама удивилась, когда узнала, что Куинджи перестали считать русским и записали в украинцы. Она посоветовала обратиться в центральное бюро информации музея. Там работник попробовал объяснить причину следующим образом: "Я думаю, причина в том, что да, он греческого происхождения, он был родом из Мариуполя, что является Украиной, так что вот почему, вероятно, они изменили это". После того как корреспондент РИА Новости напомнил, что Мариупольский уезд в то время был в составе Российской империи, а не Украины, музейный работник смутилась. "Ну, тогда я не знаю. Я предложила бы вам написать свой вопрос и оставить его нам. Кто-то из тех, кто курирует коллекцию, ответит вам", — указала она. Корреспондент оставил вопрос в письменном виде, однако пока ответа не получил. Как заявил РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк, комментируя действия Metropolitan, "красота человечества заключается в том, что оно развивалось в многообразии различных цивилизаций, которые отличаются своим языком, средствами коммуникации, фундаментальными идеями". "Исламская, западно-европейская, китайская, вьетнамская — все цивилизации развивались тысячи лет и внесли уникальный вклад в понимание фундаментальных принципов, фундаментальных истин, чем, по сути, и является искусство. Так что навязывание властями США такому учреждению, как музей Metropolitan, лжи по поводу ведущих образчиков русской цивилизации — это издевательство над всей культурой, всем искусством и всей наукой", — добавил эксперт. Блэк назвал действия музея нападками на истину, "на идею, цивилизацию, на роль, которую искусство и наука играют в цивилизации"."Это атака на американских граждан с целью продолжать держать их неинформированными и создания из России образа врага", — добавил он.Страны Запада усилили санкционное давление на Москву из-за ситуации на Украине. Кроме того, в некоторых государствах усилились русофобские настроения. По данным МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. По словам президента Владимира Путина, западная русофобия — не что иное, как расизм.

https://ria.ru/20230209/muzei-1850846847.html

https://ria.ru/20230216/khudozhniki-1852363297.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230303/ayvazovskiy-ukraina-1855772261.html

российская империя

украина

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российская империя, украина, архип куинджи, иван айвазовский, ричард блэк, оон, живопись, новости культуры