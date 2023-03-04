https://ria.ru/20230304/kriptovalyuta-1855729919.html
Эксперт рассказал о "последнем шансе" для держателей криптовалют
Эксперт рассказал о "последнем шансе" для держателей криптовалют - РИА Новости, 04.03.2023
Эксперт рассказал о "последнем шансе" для держателей криптовалют
В 2024 году может произойти скачок стоимости криптовалют, который, в силу технических особенностей, может оказаться последним, считает криптоэксперт, основатель РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T04:38
2023-03-04T04:38
2023-03-04T04:38
экономика
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В 2024 году может произойти скачок стоимости криптовалют, который, в силу технических особенностей, может оказаться последним, считает криптоэксперт, основатель экосистемы MarsDAO Александр Политайко."Халвинг (прим. – процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц) биткоина в 2024 году будет иметь решающее значение. На мой взгляд, это последний значимый халвинг, который будет ощутимым для всего рынка. И он приведет к росту", - поясняет эксперт.Пока же, по его словам, есть проекты "с сильным фундаментом", которые "меньше подвержены просадкам". И возможно, в этом году будет "одна-две волны роста" стоимости криптовалюты. "Но вряд ли биткоин и эфир (Etherium) превзойдут свои исторические максимумы до халвинга. Для этого необходима более позитивная макросоставляющая, которая ожидается не раньше 2024 года", - предполагает Политайко.
https://ria.ru/20230301/nechaev-1855007009.html
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экономика
Эксперт рассказал о "последнем шансе" для держателей криптовалют
Эксперт Александр Политайко: в следующем году для криптовалют может все измениться
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости.
В 2024 году может произойти скачок стоимости криптовалют, который, в силу технических особенностей, может оказаться последним, считает криптоэксперт, основатель экосистемы MarsDAO
Александр Политайко.
"Халвинг (прим. – процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц) биткоина в 2024 году будет иметь решающее значение. На мой взгляд, это последний значимый халвинг, который будет ощутимым для всего рынка. И он приведет к росту", - поясняет эксперт.
Пока же, по его словам, есть проекты "с сильным фундаментом", которые "меньше подвержены просадкам". И возможно, в этом году будет "одна-две волны роста" стоимости криптовалюты.
"Но вряд ли биткоин и эфир (Etherium) превзойдут свои исторические максимумы до халвинга. Для этого необходима более позитивная макросоставляющая, которая ожидается не раньше 2024 года", - предполагает Политайко.
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