https://ria.ru/20230304/kriptovalyuta-1855729919.html

Эксперт рассказал о "последнем шансе" для держателей криптовалют

Эксперт рассказал о "последнем шансе" для держателей криптовалют - РИА Новости, 04.03.2023

Эксперт рассказал о "последнем шансе" для держателей криптовалют

В 2024 году может произойти скачок стоимости криптовалют, который, в силу технических особенностей, может оказаться последним, считает криптоэксперт, основатель РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T04:38

2023-03-04T04:38

2023-03-04T04:38

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В 2024 году может произойти скачок стоимости криптовалют, который, в силу технических особенностей, может оказаться последним, считает криптоэксперт, основатель экосистемы MarsDAO Александр Политайко."Халвинг (прим. – процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц) биткоина в 2024 году будет иметь решающее значение. На мой взгляд, это последний значимый халвинг, который будет ощутимым для всего рынка. И он приведет к росту", - поясняет эксперт.Пока же, по его словам, есть проекты "с сильным фундаментом", которые "меньше подвержены просадкам". И возможно, в этом году будет "одна-две волны роста" стоимости криптовалюты. "Но вряд ли биткоин и эфир (Etherium) превзойдут свои исторические максимумы до халвинга. Для этого необходима более позитивная макросоставляющая, которая ожидается не раньше 2024 года", - предполагает Политайко.

https://ria.ru/20230301/nechaev-1855007009.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика