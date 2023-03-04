https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855791503.html
Житель Артемовска рассказал, как выживают голодные украинские солдаты
Житель Артемовска рассказал, как выживают голодные украинские солдаты - РИА Новости, 04.03.2023
Житель Артемовска рассказал, как выживают голодные украинские солдаты
Голодные украинские солдаты в Артёмовске просят еду у местных жителей, сообщил РИА Новости эвакуированный из города российскими бойцами Юрий Марченко. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T06:07
2023-03-04T06:07
2023-03-04T10:01
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
евгений пригожин
сергей рахманинов
киев
верховная рада украины
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Голодные украинские солдаты в Артёмовске просят еду у местных жителей, сообщил РИА Новости эвакуированный из города российскими бойцами Юрий Марченко. Бойцы группы "Вагнер", занимающие город, эвакуируют мирных граждан на подконтрольные России безопасные территории. В пятницу в Донецк была доставлена группа жителей Артёмовска, среди них был и Марченко. "Некоторые приходили: "Дяденька у вас покушать ничего нету?" Мальчики молодые по 18-20 лет. Я говорю: "Нету сынок, сам голодный, ни гуманитарки, ничего", - сказал пожилой мужчина. Он также рассказал про земляка, который вывозил из города семью, чтобы уберечь их от боев, но был схвачен украинскими военными и насильно отправлен воевать под Артёмовск же. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В пятницу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20230304/otkaz-1855790609.html
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Эвакуированный из Артемовска о мобилизации, голодных солдатах ВСУ и телах украинских бойцов
Эвакуированный из Артемовска о мобилизации, голодных солдатах ВСУ и телах украинских бойцов
2023-03-04T06:07
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артемовск, украина, евгений пригожин, сергей рахманинов, киев, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Евгений Пригожин, Сергей Рахманинов, Киев, Верховная Рада Украины
Житель Артемовска рассказал, как выживают голодные украинские солдаты
Житель Артемовска Юрий Марченко рассказал, что голодные солдаты ВСУ просят еду у местных