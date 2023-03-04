https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855791503.html

Житель Артемовска рассказал, как выживают голодные украинские солдаты

Житель Артемовска рассказал, как выживают голодные украинские солдаты - РИА Новости, 04.03.2023

Житель Артемовска рассказал, как выживают голодные украинские солдаты

Голодные украинские солдаты в Артёмовске просят еду у местных жителей, сообщил РИА Новости эвакуированный из города российскими бойцами Юрий Марченко. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T06:07

2023-03-04T06:07

2023-03-04T10:01

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

евгений пригожин

сергей рахманинов

киев

верховная рада украины

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Голодные украинские солдаты в Артёмовске просят еду у местных жителей, сообщил РИА Новости эвакуированный из города российскими бойцами Юрий Марченко. Бойцы группы "Вагнер", занимающие город, эвакуируют мирных граждан на подконтрольные России безопасные территории. В пятницу в Донецк была доставлена группа жителей Артёмовска, среди них был и Марченко. "Некоторые приходили: "Дяденька у вас покушать ничего нету?" Мальчики молодые по 18-20 лет. Я говорю: "Нету сынок, сам голодный, ни гуманитарки, ничего", - сказал пожилой мужчина. Он также рассказал про земляка, который вывозил из города семью, чтобы уберечь их от боев, но был схвачен украинскими военными и насильно отправлен воевать под Артёмовск же. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В пятницу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20230304/otkaz-1855790609.html

артемовск

украина

киев

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Эвакуированный из Артемовска о мобилизации, голодных солдатах ВСУ и телах украинских бойцов Эвакуированный из Артемовска о мобилизации, голодных солдатах ВСУ и телах украинских бойцов 2023-03-04T06:07 true PT0M36S

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артемовск, украина, евгений пригожин, сергей рахманинов, киев, верховная рада украины