https://ria.ru/20230303/vyplata-1855714984.html

Тобольский детсад выплатит компенсацию заразившимся сальмонеллезом детям

Тобольский детсад выплатит компенсацию заразившимся сальмонеллезом детям - РИА Новости, 03.03.2023

Тобольский детсад выплатит компенсацию заразившимся сальмонеллезом детям

Суд обязал один из детсадов города Тобольска выплатить более 2 миллионов рублей компенсации воспитанникам, заразившимся сальмонеллезом, сообщила прокуратура... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:39

2023-03-03T17:39

2023-03-03T17:51

происшествия

тобольск

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 3 мар - РИА Новости. Суд обязал один из детсадов города Тобольска выплатить более 2 миллионов рублей компенсации воспитанникам, заразившимся сальмонеллезом, сообщила прокуратура Тюменской области. Вспышка сальмонеллеза в детском саду школы №16 имени Неймышева произошла в мае 2022 года из-за нарушения персоналом требований санитарного законодательства, в трех группах заболели 40 детей, пояснили РИА Новости в ведомстве. Ранее сообщалось, что по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). "Межрайонный прокурор, действуя в интересах 25 воспитанников детского сада, обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда и расходов на лечение. Тобольский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора на общую сумму более 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Помимо этого, прокурор внес первому заместителю главы Тобольска представление, по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица.

https://ria.ru/20230303/rebenok-1855681930.html

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происшествия, тобольск, тюменская область, россия