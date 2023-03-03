Рейтинг@Mail.ru
Тобольский детсад выплатит компенсацию заразившимся сальмонеллезом детям - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 03.03.2023 (обновлено: 17:51 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/vyplata-1855714984.html
Тобольский детсад выплатит компенсацию заразившимся сальмонеллезом детям
Тобольский детсад выплатит компенсацию заразившимся сальмонеллезом детям - РИА Новости, 03.03.2023
Тобольский детсад выплатит компенсацию заразившимся сальмонеллезом детям
Суд обязал один из детсадов города Тобольска выплатить более 2 миллионов рублей компенсации воспитанникам, заразившимся сальмонеллезом, сообщила прокуратура... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:39
2023-03-03T17:51
происшествия
тобольск
тюменская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ТЮМЕНЬ, 3 мар - РИА Новости. Суд обязал один из детсадов города Тобольска выплатить более 2 миллионов рублей компенсации воспитанникам, заразившимся сальмонеллезом, сообщила прокуратура Тюменской области. Вспышка сальмонеллеза в детском саду школы №16 имени Неймышева произошла в мае 2022 года из-за нарушения персоналом требований санитарного законодательства, в трех группах заболели 40 детей, пояснили РИА Новости в ведомстве. Ранее сообщалось, что по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). "Межрайонный прокурор, действуя в интересах 25 воспитанников детского сада, обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда и расходов на лечение. Тобольский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора на общую сумму более 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Помимо этого, прокурор внес первому заместителю главы Тобольска представление, по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица.
https://ria.ru/20230303/rebenok-1855681930.html
https://ria.ru/20230302/shtraf-1855281662.html
тобольск
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тобольск, тюменская область, россия
Происшествия, Тобольск, Тюменская область, Россия
Тобольский детсад выплатит компенсацию заразившимся сальмонеллезом детям

Тобольский детсад выплатит более двух миллионов рублей заразившимся сальмонеллезом детям

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 3 мар - РИА Новости. Суд обязал один из детсадов города Тобольска выплатить более 2 миллионов рублей компенсации воспитанникам, заразившимся сальмонеллезом, сообщила прокуратура Тюменской области.
Вспышка сальмонеллеза в детском саду школы №16 имени Неймышева произошла в мае 2022 года из-за нарушения персоналом требований санитарного законодательства, в трех группах заболели 40 детей, пояснили РИА Новости в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
У арестованного за дискредитацию армии жителя Ефремова могут отобрать дочь
Вчера, 16:36
Ранее сообщалось, что по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ).
"Межрайонный прокурор, действуя в интересах 25 воспитанников детского сада, обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда и расходов на лечение. Тобольский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора на общую сумму более 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Помимо этого, прокурор внес первому заместителю главы Тобольска представление, по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Приамурье школьную повариху оштрафовали за массовое отравление
2 марта, 10:11
 
ПроисшествияТобольскТюменская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала