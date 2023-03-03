https://ria.ru/20230303/vosstanovlenie-1855727768.html

Вологодская область поможет восстановить 25 объектов в подшефном Алчевске

Вологодская область поможет восстановить 25 объектов в подшефном Алчевске - РИА Новости, 03.03.2023

Вологодская область поможет восстановить 25 объектов в подшефном Алчевске

Вологодская область поможет в этом году восстановить 25 социально значимых объектов в подшефном Алчевске в ЛНР, сообщает областное правительство. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:12

2023-03-03T18:12

2023-03-03T18:12

специальная военная операция на украине

вологодская область

алчевск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Вологодская область поможет в этом году восстановить 25 социально значимых объектов в подшефном Алчевске в ЛНР, сообщает областное правительство. Первый заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак побывал в Алчевске и осмотрел ряд объектов совместно с главой администрации города Альбертом Апшевым. Он также передал Алчевску медицинское и спортивное оборудование, книги и другую гуманитарную помощь. Один из основных объектов – Алчевская детская городская поликлиника №1. В здании также расположены детское и взрослое инфекционные отделения. Из-за ракетного обстрела в учреждении выбиты окна, поэтому объект внесен в план мероприятий по восстановлению объектов социальной инфраструктуры на 2023 год. В ближайшее время предстоит закрыть тепловой контур здания, установив в нем новые оконные блоки взамен поврежденных. В минувшем году Вологодской областью на объекте выполнены работы по ремонту кровли. В одном из корпусов Донбасского государственного технического института пострадало остекление. Этот объект также внесен в план восстановления. Ремонт кровли требуется в Алчевской социально-экономической гимназии. "Вся работа, которую мы обязались выполнить в прошлом году, была сделана. В середине февраля утвержден новый план мероприятий на 2023 год. Уже запланировано 25 объектов для восстановления, в том числе учреждения, которые пострадали в результате последних обстрелов. В планах 2023 года также поставка медицинского и компьютерного оборудования (для создания компьютерных классов в школах Алчевска), передача книг. Эта работа проводится постоянно, и будет продолжена", - отметил Зайнак, слова которого приводятся в сообщении. "Думаю точно так, как в прошлом году, мы выполним все мероприятия, чтобы максимально помочь жителям Алчевска улучшить условия их жизни и дать почувствовать, что они вместе с Россией живут одной жизнью", - добавил он. Отмечается, что регион активно помогает подшефному городу и в наполнении учреждений оборудованием, книгами. Так, в Алчевскую детско-юношескую спортивную школу переданы столы для настольного тенниса, в центральную городскую библиотеку - более 12 тысяч книг. Вологодская область продолжит восстановление многоквартирных жилых домов, которые пострадали в результате обстрелов. В дорожной карте - и ремонт участка теплотрассы. Продолжатся поставки гуманитарной помощи, в том числе в виде коммунальной и специальной техники, медицинского оборудования и лекарств, материалов и оборудования для жилищно-коммунального хозяйства. Также планируется организация отдыха и оздоровления детей из города Алчевска в Вологодской области. Вологодская область взяла шефство над Алчевском в ЛНР в июне 2022 года. Тогда стороны подписали соглашение о сотрудничестве по различным направлениям. В прошлом году ремонтно-восстановительные работы были проведены на 53 объектах, среди которых детсады, школы, больницы, трансформаторные подстанции, жилые дома. При этом 25 объектов включены в план дополнительно - после обстрела со стороны ВСУ. С июня прошлого года в город Алчевск направлено 29 партий гуманитарной помощи, общий вес которой превысил 641 тонну. В качестве гуманитарной помощи также переданы 22 единицы техники, в том числе автобусы марки "ПАЗ". Более 500 детей из Алчевска отдохнули в детских оздоровительных городах Вологодской области.

https://ria.ru/20230227/sakhalin-1854596216.html

https://ria.ru/20221028/pomosch-1827675249.html

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

вологодская область

алчевск

луганская народная республика

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вологодская область, алчевск, луганская народная республика, вооруженные силы украины