https://ria.ru/20230303/ukraina-1855651009.html
Российские военные за сутки поразили 92 подразделения украинской артиллерии
Российские военные за сутки поразили 92 подразделения украинской артиллерии - РИА Новости, 03.03.2023
Российские военные за сутки поразили 92 подразделения украинской артиллерии
Армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразили 92 украинских артиллерийских подразделения, а также 212 районов с живой силой и техникой противника,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:29
2023-03-03T15:29
2023-03-03T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразили 92 украинских артиллерийских подразделения, а также 212 районов с живой силой и техникой противника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212 районах", - говорится в сообщении. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные за сутки поразили 92 подразделения украинской артиллерии
Минобороны: авиация и ракетчики за сутки поразили 92 подразделения украинской артиллерии