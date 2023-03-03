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Минюст США: иммунитет Трампа не распространяется на дело о штурме Капитолия - РИА Новости, 03.03.2023
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04:33 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/tramp-1855514673.html
Минюст США: иммунитет Трампа не распространяется на дело о штурме Капитолия
Минюст США: иммунитет Трампа не распространяется на дело о штурме Капитолия - РИА Новости, 03.03.2023
Минюст США: иммунитет Трампа не распространяется на дело о штурме Капитолия
Министерство юстиции США рекомендовало суду отклонить аргумент экс-президента Дональда Трампа, заявляющего, что он обладает иммунитетом по делу о штурме... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T04:33
2023-03-03T04:33
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство юстиции США рекомендовало суду отклонить аргумент экс-президента Дональда Трампа, заявляющего, что он обладает иммунитетом по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщает газета Politico. Экспертное заключение минюста было представлено по просьбе суда, который рассматривает иск двух полицейских и 11 законодателей, утверждающих, что они пострадали во время нападения. Трамп, против которого был подан иск, заявляет о своем "абсолютном иммунитете", поскольку занимал пост главы государства в момент происходивших событий. В своем заключении, ссылку на копию которого приводит издание, минюст написал, что хотя президент пользуется широкой свободой для общения с общественностью по волнующим вопросам, "в его официальные обязанности не входит подстрекательство к неминуемому насилию в частном порядке". По мнению ведомства, такое поведение явно выходит за рамки конституционных и уставных обязанностей президента. Министерство юстиции заявило, что суд должен отклонить категоричный аргумент Трампа. В документе отмечается, что минюст не комментирует существо дела - подстрекал ли Трамп к насилию или нет, - но лишь указывает, что его президентский иммунитет не распространяется на эти события. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
https://ria.ru/20230302/ukraina-1855466922.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Минюст США: иммунитет Трампа не распространяется на дело о штурме Капитолия

Минюст США заключил, что иммунитет Трампа не распространяется на дело о штурме Капитолия

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство юстиции США рекомендовало суду отклонить аргумент экс-президента Дональда Трампа, заявляющего, что он обладает иммунитетом по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщает газета Politico.
Экспертное заключение минюста было представлено по просьбе суда, который рассматривает иск двух полицейских и 11 законодателей, утверждающих, что они пострадали во время нападения. Трамп, против которого был подан иск, заявляет о своем "абсолютном иммунитете", поскольку занимал пост главы государства в момент происходивших событий.
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В своем заключении, ссылку на копию которого приводит издание, минюст написал, что хотя президент пользуется широкой свободой для общения с общественностью по волнующим вопросам, "в его официальные обязанности не входит подстрекательство к неминуемому насилию в частном порядке". По мнению ведомства, такое поведение явно выходит за рамки конституционных и уставных обязанностей президента.
Министерство юстиции заявило, что суд должен отклонить категоричный аргумент Трампа.
В документе отмечается, что минюст не комментирует существо дела - подстрекал ли Трамп к насилию или нет, - но лишь указывает, что его президентский иммунитет не распространяется на эти события.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
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