https://ria.ru/20230303/stoltenberg-1855580406.html
Столтенберг примет участие в неформальной встрече глав Минобороны ЕС
Столтенберг примет участие в неформальной встрече глав Минобороны ЕС - РИА Новости, 03.03.2023
Столтенберг примет участие в неформальной встрече глав Минобороны ЕС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в неформальном заседании Совета глав минобороны стран Евросоюза, намеченном на 7-8 марта в Швеции, сообщили в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:24
2023-03-03T12:24
2023-03-03T12:24
в мире
швеция
россия
украина
сергей лавров
ульф кристерссон
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в неформальном заседании Совета глав минобороны стран Евросоюза, намеченном на 7-8 марта в Швеции, сообщили в пресс-службе альянса. Главы минобороны европейских стран планируют, в частности, обсудить ход тренировочной миссии по подготовке украинских военных и увеличение поставок боеприпасов Киеву. "Седьмого марта генсек НАТО встретится с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, с которым после встречи проведет пресс-конференцию. 8 марта Столтенберг примет участие в совместном заседании Совета глав МИД и министров обороны Евросоюза", - указали в пресс-службе Столтенберга. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230228/nato-1854884220.html
швеция
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, украина, сергей лавров, ульф кристерссон, йенс столтенберг, нато
В мире, Швеция, Россия, Украина, Сергей Лавров, Ульф Кристерссон, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг примет участие в неформальной встрече глав Минобороны ЕС
Генсек НАТО Столтенберг примет участие в неформальной встрече глав Минобороны ЕС 7-8 марта