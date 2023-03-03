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ВТБ подключил сервис оплаты по СБП в магазинах "М.Видео-Эльдорадо" - РИА Новости, 03.03.2023
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14:48 03.03.2023
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ВТБ подключил сервис оплаты по СБП в магазинах "М.Видео-Эльдорадо"
ВТБ подключил сервис оплаты по СБП в магазинах "М.Видео-Эльдорадо" - РИА Новости, 03.03.2023
ВТБ подключил сервис оплаты по СБП в магазинах "М.Видео-Эльдорадо"
Банк ВТБ реализовал проект подключения к Системе быстрых платежей (СБП) розничных магазинов российской сети по продаже бытовой техники и электроники – Группы... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:48
2023-03-03T14:48
втб
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Банк ВТБ реализовал проект подключения к Системе быстрых платежей (СБП) розничных магазинов российской сети по продаже бытовой техники и электроники – Группы "М.Видео-Эльдорадо", сообщает банк.Система быстрых платежей – удобная и безопасная альтернатива оплате по банковским картам, для оплаты через нее достаточно иметь при себе смартфон. Клиенты смогут расплатиться за товары по QR-коду на кассе, в приложении и на сайте магазина, а также непосредственно в торговом зале."ВТБ сотрудничает с Группой "М.Видео-Эльдорадо" на протяжении многих лет, и сейчас мы совместно реализовали один из самых масштабных проектов по внедрению платёжного инструмента СБП в розничных торговых сетях. Уверен, что нововведение повысит привлекательность безналичных С2В расчётов в гипермаркетах группы", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента транзакционного бизнеса – старшего вице-президент банка ВТБ Александра Боциева.Как отметила глава департамента по развитию финансовых технологий "М.Видео-Эльдорадо" Валерия Шатковская, в сети ожидают высокую долю платёжных транзакций через СБП в ближайшей перспективе.
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втб, технологии, новости компаний - экономика
ВТБ, Технологии, Новости компаний - Экономика

ВТБ подключил сервис оплаты по СБП в магазинах "М.Видео-Эльдорадо"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Банк ВТБ реализовал проект подключения к Системе быстрых платежей (СБП) розничных магазинов российской сети по продаже бытовой техники и электроники – Группы "М.Видео-Эльдорадо", сообщает банк.
Система быстрых платежей – удобная и безопасная альтернатива оплате по банковским картам, для оплаты через нее достаточно иметь при себе смартфон. Клиенты смогут расплатиться за товары по QR-коду на кассе, в приложении и на сайте магазина, а также непосредственно в торговом зале.
"ВТБ сотрудничает с Группой "М.Видео-Эльдорадо" на протяжении многих лет, и сейчас мы совместно реализовали один из самых масштабных проектов по внедрению платёжного инструмента СБП в розничных торговых сетях. Уверен, что нововведение повысит привлекательность безналичных С2В расчётов в гипермаркетах группы", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента транзакционного бизнеса – старшего вице-президент банка ВТБ Александра Боциева.
Как отметила глава департамента по развитию финансовых технологий "М.Видео-Эльдорадо" Валерия Шатковская, в сети ожидают высокую долю платёжных транзакций через СБП в ближайшей перспективе.
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