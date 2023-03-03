https://ria.ru/20230303/servis-1855636461.html

ВТБ подключил сервис оплаты по СБП в магазинах "М.Видео-Эльдорадо"

ВТБ подключил сервис оплаты по СБП в магазинах "М.Видео-Эльдорадо" - РИА Новости, 03.03.2023

ВТБ подключил сервис оплаты по СБП в магазинах "М.Видео-Эльдорадо"

Банк ВТБ реализовал проект подключения к Системе быстрых платежей (СБП) розничных магазинов российской сети по продаже бытовой техники и электроники – Группы... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:48

2023-03-03T14:48

2023-03-03T14:48

втб

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Банк ВТБ реализовал проект подключения к Системе быстрых платежей (СБП) розничных магазинов российской сети по продаже бытовой техники и электроники – Группы "М.Видео-Эльдорадо", сообщает банк.Система быстрых платежей – удобная и безопасная альтернатива оплате по банковским картам, для оплаты через нее достаточно иметь при себе смартфон. Клиенты смогут расплатиться за товары по QR-коду на кассе, в приложении и на сайте магазина, а также непосредственно в торговом зале."ВТБ сотрудничает с Группой "М.Видео-Эльдорадо" на протяжении многих лет, и сейчас мы совместно реализовали один из самых масштабных проектов по внедрению платёжного инструмента СБП в розничных торговых сетях. Уверен, что нововведение повысит привлекательность безналичных С2В расчётов в гипермаркетах группы", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента транзакционного бизнеса – старшего вице-президент банка ВТБ Александра Боциева.Как отметила глава департамента по развитию финансовых технологий "М.Видео-Эльдорадо" Валерия Шатковская, в сети ожидают высокую долю платёжных транзакций через СБП в ближайшей перспективе.

https://ria.ru/20230228/vtb-1854959102.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, технологии, новости компаний - экономика