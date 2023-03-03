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В МИД прокомментировали введение Киевом санкций на 50 лет - РИА Новости, 03.03.2023
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14:23 03.03.2023 (обновлено: 14:35 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/sanktsii-1855629522.html
В МИД прокомментировали введение Киевом санкций на 50 лет
В МИД прокомментировали введение Киевом санкций на 50 лет - РИА Новости, 03.03.2023
В МИД прокомментировали введение Киевом санкций на 50 лет
Введение Киевом санкций "на 50 лет" против России, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:23
2023-03-03T14:35
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Введение Киевом санкций "на 50 лет" против России, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта, заявило министерство иностранных дел России."Интересно, что все чаще киевский режим вводит ограничительные меры "на 50 лет", что, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта", - говорится в заявлении ведомства.Министерство отметило, что украинские власти соревнуются с США и другими странами Запада в том, кто внесет в такие списки большее число россиян.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, сша, санкции в отношении россии
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Киев, США, Санкции в отношении России
В МИД прокомментировали введение Киевом санкций на 50 лет

МИД: Киев, вводя санкции на 50 лет, рассчитывает на такую же продолжительность конфликта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Введение Киевом санкций "на 50 лет" против России, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта, заявило министерство иностранных дел России.
"Интересно, что все чаще киевский режим вводит ограничительные меры "на 50 лет", что, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта", - говорится в заявлении ведомства.
Министерство отметило, что украинские власти соревнуются с США и другими странами Запада в том, кто внесет в такие списки большее число россиян.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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2 марта, 13:58
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КиевСШАСанкции в отношении России
 
 
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