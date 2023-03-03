https://ria.ru/20230303/sanktsii-1855629522.html

В МИД прокомментировали введение Киевом санкций на 50 лет

В МИД прокомментировали введение Киевом санкций на 50 лет - РИА Новости, 03.03.2023

В МИД прокомментировали введение Киевом санкций на 50 лет

Введение Киевом санкций "на 50 лет" против России, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:23

2023-03-03T14:23

2023-03-03T14:35

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

киев

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Введение Киевом санкций "на 50 лет" против России, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта, заявило министерство иностранных дел России."Интересно, что все чаще киевский режим вводит ограничительные меры "на 50 лет", что, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта", - говорится в заявлении ведомства.Министерство отметило, что украинские власти соревнуются с США и другими странами Запада в том, кто внесет в такие списки большее число россиян.

https://ria.ru/20230302/riski-1855364553.html

россия

киев

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, сша, санкции в отношении россии