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В США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:07 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/sanktsii-1855536961.html
В США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России
В США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России - РИА Новости, 03.03.2023
В США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России
Министерства финансов, коммерции и юстиции США опубликовали совместный документ с руководством к американским компаниям, как не оказаться вовлеченными в обход... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:07
2023-03-03T10:07
специальная военная операция на украине
экономика
сша
россия
санкции в отношении россии
санкции
реакция на санкции
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Министерства финансов, коммерции и юстиции США опубликовали совместный документ с руководством к американским компаниям, как не оказаться вовлеченными в обход антироссийских санкций, соответствующий документ опубликован на сайте Минфина США. "Одним из самых частых способов (обхода санкций) является использование посредника или промежуточных точек, чтобы обойти ограничения, скрыть причастность к санкционному списку &lt;...&gt; и российскую принадлежность конечных получателей", - говорится в документе. В связи с этим его авторы рекомендуют компаниям быть начеку и тщательно проверять своих партнеров. В частности, указывают ведомства, стоит критически оценивать надежность предоставляемой заказчиками информации, уделять внимание репутации компании и обращать внимание на "тревожные сигналы", вроде несоответствия IP-адресов физическому адресу заказчика, отказ от послепродажного обслуживания, использование оффшорных компаний и счетов, отправки заказа ограниченной к импорту продукции в связанные или географически близкие РФ и Белоруссии страны, в том числе Китай и Армению, использование личных адресов электронной почты и адресов физических лиц, а не компаний. Компаниям также рекомендовано самостоятельно сообщать властям, если у них возникли подозрения о своей вовлеченности в незаконный обход санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230219/ssha-1852923604.html
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экономика, сша, россия, санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции
Специальная военная операция на Украине, Экономика, США, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Реакция на санкции
В США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

Власти США представили рекомендации бизнесу по борьбе с обходом санкций против России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Министерства финансов, коммерции и юстиции США опубликовали совместный документ с руководством к американским компаниям, как не оказаться вовлеченными в обход антироссийских санкций, соответствующий документ опубликован на сайте Минфина США.
"Одним из самых частых способов (обхода санкций) является использование посредника или промежуточных точек, чтобы обойти ограничения, скрыть причастность к санкционному списку <...> и российскую принадлежность конечных получателей", - говорится в документе.
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В связи с этим его авторы рекомендуют компаниям быть начеку и тщательно проверять своих партнеров. В частности, указывают ведомства, стоит критически оценивать надежность предоставляемой заказчиками информации, уделять внимание репутации компании и обращать внимание на "тревожные сигналы", вроде несоответствия IP-адресов физическому адресу заказчика, отказ от послепродажного обслуживания, использование оффшорных компаний и счетов, отправки заказа ограниченной к импорту продукции в связанные или географически близкие РФ и Белоруссии страны, в том числе Китай и Армению, использование личных адресов электронной почты и адресов физических лиц, а не компаний.
«
"Компании должны действовать ответственно и следовать жестким правилам соответствия, иначе они или их партнеры рискуют стать объектом регуляторных мер, административных штрафов или криминального расследования", - предупреждают авторы документа.
Компаниям также рекомендовано самостоятельно сообщать властям, если у них возникли подозрения о своей вовлеченности в незаконный обход санкций.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаСШАРоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииРеакция на санкции
 
 
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