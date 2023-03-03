https://ria.ru/20230303/sanktsii-1855536961.html

В США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

В США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России - РИА Новости, 03.03.2023

В США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

Министерства финансов, коммерции и юстиции США опубликовали совместный документ с руководством к американским компаниям, как не оказаться вовлеченными в обход... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:07

2023-03-03T10:07

2023-03-03T10:07

специальная военная операция на украине

экономика

сша

россия

санкции в отношении россии

санкции

реакция на санкции

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Министерства финансов, коммерции и юстиции США опубликовали совместный документ с руководством к американским компаниям, как не оказаться вовлеченными в обход антироссийских санкций, соответствующий документ опубликован на сайте Минфина США. "Одним из самых частых способов (обхода санкций) является использование посредника или промежуточных точек, чтобы обойти ограничения, скрыть причастность к санкционному списку <...> и российскую принадлежность конечных получателей", - говорится в документе. В связи с этим его авторы рекомендуют компаниям быть начеку и тщательно проверять своих партнеров. В частности, указывают ведомства, стоит критически оценивать надежность предоставляемой заказчиками информации, уделять внимание репутации компании и обращать внимание на "тревожные сигналы", вроде несоответствия IP-адресов физическому адресу заказчика, отказ от послепродажного обслуживания, использование оффшорных компаний и счетов, отправки заказа ограниченной к импорту продукции в связанные или географически близкие РФ и Белоруссии страны, в том числе Китай и Армению, использование личных адресов электронной почты и адресов физических лиц, а не компаний. Компаниям также рекомендовано самостоятельно сообщать властям, если у них возникли подозрения о своей вовлеченности в незаконный обход санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230219/ssha-1852923604.html

https://ria.ru/20230217/potolok-1852557764.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции