В США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России
Власти США представили рекомендации бизнесу по борьбе с обходом санкций против России
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Министерства финансов, коммерции и юстиции США опубликовали совместный документ с руководством к американским компаниям, как не оказаться вовлеченными в обход антироссийских санкций, соответствующий документ опубликован на сайте Минфина США.
"Одним из самых частых способов (обхода санкций) является использование посредника или промежуточных точек, чтобы обойти ограничения, скрыть причастность к санкционному списку <...> и российскую принадлежность конечных получателей", - говорится в документе.
В связи с этим его авторы рекомендуют компаниям быть начеку и тщательно проверять своих партнеров. В частности, указывают ведомства, стоит критически оценивать надежность предоставляемой заказчиками информации, уделять внимание репутации компании и обращать внимание на "тревожные сигналы", вроде несоответствия IP-адресов физическому адресу заказчика, отказ от послепродажного обслуживания, использование оффшорных компаний и счетов, отправки заказа ограниченной к импорту продукции в связанные или географически близкие РФ и Белоруссии страны, в том числе Китай и Армению, использование личных адресов электронной почты и адресов физических лиц, а не компаний.
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"Компании должны действовать ответственно и следовать жестким правилам соответствия, иначе они или их партнеры рискуют стать объектом регуляторных мер, административных штрафов или криминального расследования", - предупреждают авторы документа.
Компаниям также рекомендовано самостоятельно сообщать властям, если у них возникли подозрения о своей вовлеченности в незаконный обход санкций.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.