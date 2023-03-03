Рейтинг@Mail.ru
Джонсон даст показания в парламенте по поводу ковид-вечеринок - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 03.03.2023 (обновлено: 17:53 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/pokazaniya-1855705224.html
Джонсон даст показания в парламенте по поводу ковид-вечеринок
Джонсон даст показания в парламенте по поводу ковид-вечеринок - РИА Новости, 03.03.2023
Джонсон даст показания в парламенте по поводу ковид-вечеринок
Бывший премьер-министр Великобритании даст в конце марта показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:24
2023-03-03T17:53
в мире
великобритания
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800934676_96:0:2755:1496_1920x0_80_0_0_34db32749d4a13005dfc9bcc05d9dbb9.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании даст в конце марта показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования, следует из заявления комитета. В конце июня 2022 года межпартийный парламентский комитет по привилегиям в палате общин объявил о поиске свидетелей и доказательств, которые помогут установить, ввел ли Борис Джонсон в заблуждение парламент в связи со скандалом вокруг его ковид-вечеринки. Позже комитет попросил Джонсона предоставить обширный пакет материалов по делу, включая фото и переписки. "Господин Джонсон принял приглашение комитета дать устные публичные показания на неделе, начинающейся 20 марта", - говорится в заявлении. В опубликованном в пятницу отчете комитета подробно описываются четыре случая, когда тогдашний премьер мог ввести в заблуждение парламент по поводу ковид-вечеринок. В документе отчета также содержатся несколько фотографий, сделанных на собраниях на Даунинг-стрит в период с июня 2020 года по январь 2021 года. Скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html
https://ria.ru/20230223/post-1854046333.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800934676_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_ecae0ea62a77ed151e715b125cf15d40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, борис джонсон
В мире, Великобритания, Борис Джонсон
Джонсон даст показания в парламенте по поводу ковид-вечеринок

Экс-премьер Британии Джонсон даст показания в парламенте о вечеринках во время COVID-19

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании даст в конце марта показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования, следует из заявления комитета.
В конце июня 2022 года межпартийный парламентский комитет по привилегиям в палате общин объявил о поиске свидетелей и доказательств, которые помогут установить, ввел ли Борис Джонсон в заблуждение парламент в связи со скандалом вокруг его ковид-вечеринки. Позже комитет попросил Джонсона предоставить обширный пакет материалов по делу, включая фото и переписки.
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Борис Джонсон удивил весь мир
24 октября 2022, 08:00
"Господин Джонсон принял приглашение комитета дать устные публичные показания на неделе, начинающейся 20 марта", - говорится в заявлении.
В опубликованном в пятницу отчете комитета подробно описываются четыре случая, когда тогдашний премьер мог ввести в заблуждение парламент по поводу ковид-вечеринок. В документе отчета также содержатся несколько фотографий, сделанных на собраниях на Даунинг-стрит в период с июня 2020 года по январь 2021 года.
Скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Борис Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО
23 февраля, 21:30
 
В миреВеликобританияБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала