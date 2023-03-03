https://ria.ru/20230303/pokazaniya-1855705224.html
Джонсон даст показания в парламенте по поводу ковид-вечеринок
Джонсон даст показания в парламенте по поводу ковид-вечеринок - РИА Новости, 03.03.2023
Джонсон даст показания в парламенте по поводу ковид-вечеринок
Бывший премьер-министр Великобритании даст в конце марта показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:24
2023-03-03T17:24
2023-03-03T17:53
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании даст в конце марта показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования, следует из заявления комитета. В конце июня 2022 года межпартийный парламентский комитет по привилегиям в палате общин объявил о поиске свидетелей и доказательств, которые помогут установить, ввел ли Борис Джонсон в заблуждение парламент в связи со скандалом вокруг его ковид-вечеринки. Позже комитет попросил Джонсона предоставить обширный пакет материалов по делу, включая фото и переписки. "Господин Джонсон принял приглашение комитета дать устные публичные показания на неделе, начинающейся 20 марта", - говорится в заявлении. В опубликованном в пятницу отчете комитета подробно описываются четыре случая, когда тогдашний премьер мог ввести в заблуждение парламент по поводу ковид-вечеринок. В документе отчета также содержатся несколько фотографий, сделанных на собраниях на Даунинг-стрит в период с июня 2020 года по январь 2021 года. Скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html
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в мире, великобритания, борис джонсон
В мире, Великобритания, Борис Джонсон
Джонсон даст показания в парламенте по поводу ковид-вечеринок
Экс-премьер Британии Джонсон даст показания в парламенте о вечеринках во время COVID-19
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Бывший премьер-министр Великобритании даст в конце марта показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования, следует из заявления
комитета.
В конце июня 2022 года межпартийный парламентский комитет по привилегиям в палате общин объявил о поиске свидетелей и доказательств, которые помогут установить, ввел ли Борис Джонсон
в заблуждение парламент в связи со скандалом вокруг его ковид-вечеринки. Позже комитет попросил Джонсона предоставить обширный пакет материалов по делу, включая фото и переписки.
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"Господин Джонсон принял приглашение комитета дать устные публичные показания на неделе, начинающейся 20 марта", - говорится в заявлении.
В опубликованном в пятницу отчете комитета подробно описываются четыре случая, когда тогдашний премьер мог ввести в заблуждение парламент по поводу ковид-вечеринок. В документе отчета также содержатся несколько фотографий, сделанных на собраниях на Даунинг-стрит в период с июня 2020 года по январь 2021 года.
Скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
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