https://ria.ru/20230303/pokazaniya-1855705224.html

Джонсон даст показания в парламенте по поводу ковид-вечеринок

Джонсон даст показания в парламенте по поводу ковид-вечеринок - РИА Новости, 03.03.2023

Джонсон даст показания в парламенте по поводу ковид-вечеринок

Бывший премьер-министр Великобритании даст в конце марта показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:24

2023-03-03T17:24

2023-03-03T17:53

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании даст в конце марта показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования, следует из заявления комитета. В конце июня 2022 года межпартийный парламентский комитет по привилегиям в палате общин объявил о поиске свидетелей и доказательств, которые помогут установить, ввел ли Борис Джонсон в заблуждение парламент в связи со скандалом вокруг его ковид-вечеринки. Позже комитет попросил Джонсона предоставить обширный пакет материалов по делу, включая фото и переписки. "Господин Джонсон принял приглашение комитета дать устные публичные показания на неделе, начинающейся 20 марта", - говорится в заявлении. В опубликованном в пятницу отчете комитета подробно описываются четыре случая, когда тогдашний премьер мог ввести в заблуждение парламент по поводу ковид-вечеринок. В документе отчета также содержатся несколько фотографий, сделанных на собраниях на Даунинг-стрит в период с июня 2020 года по январь 2021 года. Скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html

https://ria.ru/20230223/post-1854046333.html

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