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Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил переработку пластика - РИА Новости, 03.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:15 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/plastik-1855556700.html
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил переработку пластика
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил переработку пластика - РИА Новости, 03.03.2023
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил переработку пластика
Объемы переработки корпусного пластика во вторичные полимерные гранулы на столичным заводе "Экопласт" в январе-феврале достигли отметки 600 тонн в месяц,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:15
2023-03-03T11:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
москва
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Объемы переработки корпусного пластика во вторичные полимерные гранулы на столичным заводе "Экопласт" в январе-феврале достигли отметки 600 тонн в месяц, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Несмотря на то, что отрасль производства полимеров в 2022 году показала небольшое снижение, предприятиям удалось оперативно сформировать новые кооперационные связи и обеспечить бесперебойность функционирования. Так, резидент столичной особой экономической зоны - завод "Экопласт" продолжает показывать стабильный рост переработки корпусного пластика от электронного и электрического оборудования и увеличивать выпуск готовой продукции в виде вторичных полимерных гранул", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Овчинский уточнил, что вторичные полимерные гранулы пользуются спросом в автомобильной промышленности, при производстве деталей мебели, в строительстве и других отраслях. В свою очередь, директор предприятия Алексей Королев добавил, что "Экопласт" в 2023 году планирует увеличить ежемесячный объем переработки пластика еще на 10-15%.
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владислав овчинский, экономика, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Москва

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил переработку пластика

© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Объемы переработки корпусного пластика во вторичные полимерные гранулы на столичным заводе "Экопласт" в январе-феврале достигли отметки 600 тонн в месяц, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.

"Несмотря на то, что отрасль производства полимеров в 2022 году показала небольшое снижение, предприятиям удалось оперативно сформировать новые кооперационные связи и обеспечить бесперебойность функционирования. Так, резидент столичной особой экономической зоны - завод "Экопласт" продолжает показывать стабильный рост переработки корпусного пластика от электронного и электрического оборудования и увеличивать выпуск готовой продукции в виде вторичных полимерных гранул", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.

Овчинский уточнил, что вторичные полимерные гранулы пользуются спросом в автомобильной промышленности, при производстве деталей мебели, в строительстве и других отраслях.

В свою очередь, директор предприятия Алексей Королев добавил, что "Экопласт" в 2023 году планирует увеличить ежемесячный объем переработки пластика еще на 10-15%.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкономикаМосква
 
 
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