Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил переработку пластика
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Объемы переработки корпусного пластика во вторичные полимерные гранулы на столичным заводе "Экопласт" в январе-феврале достигли отметки 600 тонн в месяц, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Несмотря на то, что отрасль производства полимеров в 2022 году показала небольшое снижение, предприятиям удалось оперативно сформировать новые кооперационные связи и обеспечить бесперебойность функционирования. Так, резидент столичной особой экономической зоны - завод "Экопласт" продолжает показывать стабильный рост переработки корпусного пластика от электронного и электрического оборудования и увеличивать выпуск готовой продукции в виде вторичных полимерных гранул", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Овчинский уточнил, что вторичные полимерные гранулы пользуются спросом в автомобильной промышленности, при производстве деталей мебели, в строительстве и других отраслях.
В свою очередь, директор предприятия Алексей Королев добавил, что "Экопласт" в 2023 году планирует увеличить ежемесячный объем переработки пластика еще на 10-15%.
"Несмотря на то, что отрасль производства полимеров в 2022 году показала небольшое снижение, предприятиям удалось оперативно сформировать новые кооперационные связи и обеспечить бесперебойность функционирования. Так, резидент столичной особой экономической зоны - завод "Экопласт" продолжает показывать стабильный рост переработки корпусного пластика от электронного и электрического оборудования и увеличивать выпуск готовой продукции в виде вторичных полимерных гранул", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Овчинский уточнил, что вторичные полимерные гранулы пользуются спросом в автомобильной промышленности, при производстве деталей мебели, в строительстве и других отраслях.
В свою очередь, директор предприятия Алексей Королев добавил, что "Экопласт" в 2023 году планирует увеличить ежемесячный объем переработки пластика еще на 10-15%.