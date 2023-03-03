https://ria.ru/20230303/plastik-1855556700.html

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил переработку пластика

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил переработку пластика - РИА Новости, 03.03.2023

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил переработку пластика

Объемы переработки корпусного пластика во вторичные полимерные гранулы на столичным заводе "Экопласт" в январе-феврале достигли отметки 600 тонн в месяц,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:15

2023-03-03T11:15

2023-03-03T11:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

москва

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Объемы переработки корпусного пластика во вторичные полимерные гранулы на столичным заводе "Экопласт" в январе-феврале достигли отметки 600 тонн в месяц, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Несмотря на то, что отрасль производства полимеров в 2022 году показала небольшое снижение, предприятиям удалось оперативно сформировать новые кооперационные связи и обеспечить бесперебойность функционирования. Так, резидент столичной особой экономической зоны - завод "Экопласт" продолжает показывать стабильный рост переработки корпусного пластика от электронного и электрического оборудования и увеличивать выпуск готовой продукции в виде вторичных полимерных гранул", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Овчинский уточнил, что вторичные полимерные гранулы пользуются спросом в автомобильной промышленности, при производстве деталей мебели, в строительстве и других отраслях. В свою очередь, директор предприятия Алексей Королев добавил, что "Экопласт" в 2023 году планирует увеличить ежемесячный объем переработки пластика еще на 10-15%.

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экономика, москва