Ленобласть создаст программы переподготовки для участников СВО
© Фото : правительство Ленинградской областиЛенобласть создаст программы переподготовки для участников СВО
Ленобласть создаст программы переподготовки для участников СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области создаст программы переподготовки для участников специальной военной операции (СВО) по ряду профессий, сообщил губернатор Александр Дрозденко на встрече с полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном.
"Мы в Ленинградской области стараемся к организации помощи подходить "всем миром" ― поэтому семьям у нас помогают не только соцработники, но и волонтеры, и сотрудники администраций. Связь с семьями и координацию помощи обеспечивает соцзащита. В регионе введено 48 мер поддержки, которыми могут воспользоваться сами военнослужащие и их близкие. Сопровождение ветеранов спецоперации регион разворачивается на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции, где помимо психологической, медицинской, юридической помощи, будет проводиться и обучение новым специальностям, организовываться трудоустройство. Также регион провел лицензирование отделений реабилитации больниц в Тосно и Волхове, они будут оказывать необходимую медицинскую помощь вернувшимся бойцам", ― отметил губернатор.
По словам главы Ленобласти, в скором времени в мультицентре во Всеволожском районе можно будет получить комплексную поддержку: психологическую, юридическую и медицинскую помощь, пройти сертифицированное переобучение, сопровождаемое проживанием в учреждении, и помощь с трудоустройством. Кроме того, на базе учреждения получившие инвалидность ветераны боевых действий смогут пройти обучение необходимым бытовым навыкам, а также получить необходимую психологическую поддержку.
"В учреждении обучают 24 профессиям, многие из которых рабочие. Из них для участников СВО предусмотрены четыре направления", – добавила директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.
В свою очередь, в пресс-службе областной администрации сообщили, что непосредственно в зоне СВО с военнослужащими взаимодействует спецпредставитель губернатора Сергей Мачинский: он не только доставляет на передовую помощь от жителей региона, но и информирует бойцов о мерах государственной и региональной поддержки.