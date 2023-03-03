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Ленобласть создаст программы переподготовки для участников СВО - РИА Новости, 03.03.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
12:50 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/perepodgotovka-1855595222.html
Ленобласть создаст программы переподготовки для участников СВО
Ленобласть создаст программы переподготовки для участников СВО - РИА Новости, 03.03.2023
Ленобласть создаст программы переподготовки для участников СВО
Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области создаст программы переподготовки для участников специальной военной операции (СВО) по ряду... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:50
2023-03-03T12:50
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
александр гуцан
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области создаст программы переподготовки для участников специальной военной операции (СВО) по ряду профессий, сообщил губернатор Александр Дрозденко на встрече с полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном."Мы в Ленинградской области стараемся к организации помощи подходить "всем миром" ― поэтому семьям у нас помогают не только соцработники, но и волонтеры, и сотрудники администраций. Связь с семьями и координацию помощи обеспечивает соцзащита. В регионе введено 48 мер поддержки, которыми могут воспользоваться сами военнослужащие и их близкие. Сопровождение ветеранов спецоперации регион разворачивается на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции, где помимо психологической, медицинской, юридической помощи, будет проводиться и обучение новым специальностям, организовываться трудоустройство. Также регион провел лицензирование отделений реабилитации больниц в Тосно и Волхове, они будут оказывать необходимую медицинскую помощь вернувшимся бойцам", ― отметил губернатор.По словам главы Ленобласти, в скором времени в мультицентре во Всеволожском районе можно будет получить комплексную поддержку: психологическую, юридическую и медицинскую помощь, пройти сертифицированное переобучение, сопровождаемое проживанием в учреждении, и помощь с трудоустройством. Кроме того, на базе учреждения получившие инвалидность ветераны боевых действий смогут пройти обучение необходимым бытовым навыкам, а также получить необходимую психологическую поддержку."В учреждении обучают 24 профессиям, многие из которых рабочие. Из них для участников СВО предусмотрены четыре направления", – добавила директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.В свою очередь, в пресс-службе областной администрации сообщили, что непосредственно в зоне СВО с военнослужащими взаимодействует спецпредставитель губернатора Сергей Мачинский: он не только доставляет на передовую помощь от жителей региона, но и информирует бойцов о мерах государственной и региональной поддержки.
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ленинградская область, александр дрозденко, александр гуцан, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Александр Гуцан, Россия

Ленобласть создаст программы переподготовки для участников СВО

© Фото : правительство Ленинградской областиЛенобласть создаст программы переподготовки для участников СВО
Ленобласть создаст программы переподготовки для участников СВО - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : правительство Ленинградской области
Ленобласть создаст программы переподготовки для участников СВО
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области создаст программы переподготовки для участников специальной военной операции (СВО) по ряду профессий, сообщил губернатор Александр Дрозденко на встрече с полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном.
"Мы в Ленинградской области стараемся к организации помощи подходить "всем миром" ― поэтому семьям у нас помогают не только соцработники, но и волонтеры, и сотрудники администраций. Связь с семьями и координацию помощи обеспечивает соцзащита. В регионе введено 48 мер поддержки, которыми могут воспользоваться сами военнослужащие и их близкие. Сопровождение ветеранов спецоперации регион разворачивается на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции, где помимо психологической, медицинской, юридической помощи, будет проводиться и обучение новым специальностям, организовываться трудоустройство. Также регион провел лицензирование отделений реабилитации больниц в Тосно и Волхове, они будут оказывать необходимую медицинскую помощь вернувшимся бойцам", ― отметил губернатор.
В Ленобласти записывают видео со словами поддержки участников СВО
В Ленобласти записывают видео со словами поддержки участников СВО
7 ноября 2022, 12:15
По словам главы Ленобласти, в скором времени в мультицентре во Всеволожском районе можно будет получить комплексную поддержку: психологическую, юридическую и медицинскую помощь, пройти сертифицированное переобучение, сопровождаемое проживанием в учреждении, и помощь с трудоустройством. Кроме того, на базе учреждения получившие инвалидность ветераны боевых действий смогут пройти обучение необходимым бытовым навыкам, а также получить необходимую психологическую поддержку.
"В учреждении обучают 24 профессиям, многие из которых рабочие. Из них для участников СВО предусмотрены четыре направления", – добавила директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.
В свою очередь, в пресс-службе областной администрации сообщили, что непосредственно в зоне СВО с военнослужащими взаимодействует спецпредставитель губернатора Сергей Мачинский: он не только доставляет на передовую помощь от жителей региона, но и информирует бойцов о мерах государственной и региональной поддержки.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоАлександр ГуцанРоссия
 
 
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