https://ria.ru/20230303/oskvernenie-1855653282.html
СК даст оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии
СК даст оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии - РИА Новости, 03.03.2023
СК даст оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии, сообщается РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:38
2023-03-03T15:38
2023-03-03T15:38
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Как сообщает посольство России в Финляндии, вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в Малми-Кивикко. Памятник, установленный на месте захоронения, был подожжен, а на мемориальной табличке появилась оскорбительная надпись. "Председатель СК России поручил дать правовую оценку факту осквернению памятника советским солдатам в Финляндии... Председатель СК России поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и принять меры к установлению виновных", - говорится в сообщении. Ранее в посольстве РФ потребовали от внешнеполитического ведомства Финляндии наказать виновных в осквернении братской могилы и намерено восстановить памятник своими силами. Кроме того, в МИД Финляндии направлена нота протеста с требованием принять меры и наказать виновных. После окончания Второй мировой войны Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских (российских) солдат и военнопленных на своей территории. Соответствующее положение содержится в договоре, который страна заключила с Российской Федерацией в 1992 году. С финской стороны за практическую реализацию договоренности отвечает Ассоциация по сохранению памяти жертв войны, а уходом за могилами занимается Региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии.
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в мире, россия, финляндия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Финляндия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК даст оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии
Бастрыкин поручил дать оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии, сообщается
в телеграм-канале СК РФ.
Как сообщает посольство России в Финляндии, вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в Малми-Кивикко. Памятник, установленный на месте захоронения, был подожжен, а на мемориальной табличке появилась оскорбительная надпись.
Бастрыкин поручил запросить информацию об осквернении памятника в Болгарии
"Председатель СК России поручил дать правовую оценку факту осквернению памятника советским солдатам в Финляндии... Председатель СК России поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и принять меры к установлению виновных", - говорится в сообщении.
Ранее в посольстве РФ потребовали от внешнеполитического ведомства Финляндии наказать виновных в осквернении братской могилы и намерено восстановить памятник своими силами. Кроме того, в МИД Финляндии направлена нота протеста с требованием принять меры и наказать виновных.
После окончания Второй мировой войны Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских (российских) солдат и военнопленных на своей территории. Соответствующее положение содержится в договоре, который страна заключила с Российской Федерацией в 1992 году. С финской стороны за практическую реализацию договоренности отвечает Ассоциация по сохранению памяти жертв войны, а уходом за могилами занимается Региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии.
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