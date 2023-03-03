https://ria.ru/20230303/oskvernenie-1855653282.html

СК даст оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии

СК даст оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии - РИА Новости, 03.03.2023

СК даст оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии, сообщается РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:38

2023-03-03T15:38

2023-03-03T15:38

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александр бастрыкин

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку осквернению памятника советским солдатам в Финляндии, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Как сообщает посольство России в Финляндии, вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в Малми-Кивикко. Памятник, установленный на месте захоронения, был подожжен, а на мемориальной табличке появилась оскорбительная надпись. "Председатель СК России поручил дать правовую оценку факту осквернению памятника советским солдатам в Финляндии... Председатель СК России поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и принять меры к установлению виновных", - говорится в сообщении. Ранее в посольстве РФ потребовали от внешнеполитического ведомства Финляндии наказать виновных в осквернении братской могилы и намерено восстановить памятник своими силами. Кроме того, в МИД Финляндии направлена нота протеста с требованием принять меры и наказать виновных. После окончания Второй мировой войны Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских (российских) солдат и военнопленных на своей территории. Соответствующее положение содержится в договоре, который страна заключила с Российской Федерацией в 1992 году. С финской стороны за практическую реализацию договоренности отвечает Ассоциация по сохранению памяти жертв войны, а уходом за могилами занимается Региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии.

https://ria.ru/20230223/pamyatnik-1854058231.html

https://ria.ru/20230207/sud-1850422568.html

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в мире, россия, финляндия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)