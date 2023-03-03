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В Донбассе врачи спасли пациента, проведя сложную операцию в бронежилетах - РИА Новости, 03.03.2023
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15:30 03.03.2023 (обновлено: 20:33 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855651414.html
В Донбассе врачи спасли пациента, проведя сложную операцию в бронежилетах
В Донбассе врачи спасли пациента, проведя сложную операцию в бронежилетах - РИА Новости, 03.03.2023
В Донбассе врачи спасли пациента, проведя сложную операцию в бронежилетах
Донецким врачам пришлось провести операцию в бронежилетах и касках, в теле пациента застряла мина, рассказал РИА Новости профессор, руководитель отдела общей... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:30
2023-03-03T20:33
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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Донецким врачам пришлось провести операцию в бронежилетах и касках, в теле пациента застряла мина, рассказал РИА Новости профессор, руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрей Корольков, работающий сейчас в Донбассе.Впрочем, он считает, что при плохом развитии событий бронежилеты не помогли бы: "если бы взорвалось, оторвало бы руки". Операция прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении."Благодаря слаженной работе междисциплинарной бригады донецких и санкт-петербургских врачей пациенту была оказана своевременная помощь", — сообщил РИА Новости министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.У пациента успешно извлекли взрыватель от мины, мужчина сейчас поправляется.
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донбасс, россия, происшествия, донецкая народная республика
Хорошие новости, Донбасс, Россия, Происшествия, Донецкая Народная Республика
В Донбассе врачи спасли пациента, проведя сложную операцию в бронежилетах

Донецкие врачи в бронежилетах и касках извлекли взрыватель мины из тела пациента

© РИА НовостиОперация прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении
Операция прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Донецким врачам пришлось провести операцию в бронежилетах и касках, в теле пациента застряла мина, рассказал РИА Новости профессор, руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрей Корольков, работающий сейчас в Донбассе.
«

"Привезли раненого с неразорвавшейся миной в ягодичной области справа. Хирургам выдали бронежилеты, каски. <...> Слава богу, все прошло успешно как для раненого, так и для хирурга. Ничего не взорвалось, все остались живы", — рассказал собеседник агентства.

Впрочем, он считает, что при плохом развитии событий бронежилеты не помогли бы: "если бы взорвалось, оторвало бы руки". Операция прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении.
"Благодаря слаженной работе междисциплинарной бригады донецких и санкт-петербургских врачей пациенту была оказана своевременная помощь", — сообщил РИА Новости министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
У пациента успешно извлекли взрыватель от мины, мужчина сейчас поправляется.
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