https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855651414.html

В Донбассе врачи спасли пациента, проведя сложную операцию в бронежилетах

В Донбассе врачи спасли пациента, проведя сложную операцию в бронежилетах - РИА Новости, 03.03.2023

В Донбассе врачи спасли пациента, проведя сложную операцию в бронежилетах

Донецким врачам пришлось провести операцию в бронежилетах и касках, в теле пациента застряла мина, рассказал РИА Новости профессор, руководитель отдела общей... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:30

2023-03-03T15:30

2023-03-03T20:33

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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Донецким врачам пришлось провести операцию в бронежилетах и касках, в теле пациента застряла мина, рассказал РИА Новости профессор, руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрей Корольков, работающий сейчас в Донбассе.Впрочем, он считает, что при плохом развитии событий бронежилеты не помогли бы: "если бы взорвалось, оторвало бы руки". Операция прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении."Благодаря слаженной работе междисциплинарной бригады донецких и санкт-петербургских врачей пациенту была оказана своевременная помощь", — сообщил РИА Новости министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.У пациента успешно извлекли взрыватель от мины, мужчина сейчас поправляется.

https://ria.ru/20230302/pulya-1855463199.html

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россия

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донбасс, россия, происшествия, донецкая народная республика