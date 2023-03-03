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Россия выдала Китаю обвиняемого в убийстве 27-летней давности полицейского - РИА Новости, 03.03.2023
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23:30 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/obvinyaemyy-1855777498.html
Россия выдала Китаю обвиняемого в убийстве 27-летней давности полицейского
Россия выдала Китаю обвиняемого в убийстве 27-летней давности полицейского - РИА Новости, 03.03.2023
Россия выдала Китаю обвиняемого в убийстве 27-летней давности полицейского
Россия выдала Китаю его гражданина Сюй Веньбиня, обвиняемого в убийстве полицейского в 1996 году, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T23:30
2023-03-03T23:30
россия
китай
волгоградская область
ирина волк
интерпол
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия выдала Китаю его гражданина Сюй Веньбиня, обвиняемого в убийстве полицейского в 1996 году, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из России экстрадирован гражданин КНР, который обвиняется в убийстве полицейского... По информации китайской стороны, в январе 1996 года фигурант совершил убийство полицейского и скрылся от правосудия. Он объявлен в международный розыск по каналам Интерпола в 2012 году", - сказала Волк. По ее словам, фигуранта задержали в Волгоградской области в декабре 2021 года. Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос Китая о выдаче Веньбиня. В пятницу в столичном аэропорту "Шереметьево" мужчина передан представителям компетентных органов КНР, добавила Волк.
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россия
китай
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россия, китай, волгоградская область, ирина волк, интерпол, генеральная прокуратура рф, шереметьево (аэропорт), в мире
Россия, Китай, Волгоградская область, Ирина Волк, Интерпол, Генеральная прокуратура РФ, Шереметьево (аэропорт), В мире
Россия выдала Китаю обвиняемого в убийстве 27-летней давности полицейского

МВД: Россия выдала Китаю обвиняемого в убийстве 27-летней давности полицейского

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия выдала Китаю его гражданина Сюй Веньбиня, обвиняемого в убийстве полицейского в 1996 году, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Из России экстрадирован гражданин КНР, который обвиняется в убийстве полицейского... По информации китайской стороны, в январе 1996 года фигурант совершил убийство полицейского и скрылся от правосудия. Он объявлен в международный розыск по каналам Интерпола в 2012 году", - сказала Волк.
По ее словам, фигуранта задержали в Волгоградской области в декабре 2021 года.
Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос Китая о выдаче Веньбиня. В пятницу в столичном аэропорту "Шереметьево" мужчина передан представителям компетентных органов КНР, добавила Волк.
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3 февраля, 01:16
 
РоссияКитайВолгоградская областьИрина ВолкИнтерполГенеральная прокуратура РФШереметьево (аэропорт)В мире
 
 
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