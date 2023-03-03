https://ria.ru/20230303/obvinyaemyy-1855777498.html

Россия выдала Китаю обвиняемого в убийстве 27-летней давности полицейского

Россия выдала Китаю обвиняемого в убийстве 27-летней давности полицейского - РИА Новости, 03.03.2023

Россия выдала Китаю обвиняемого в убийстве 27-летней давности полицейского

Россия выдала Китаю его гражданина Сюй Веньбиня, обвиняемого в убийстве полицейского в 1996 году, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T23:30

2023-03-03T23:30

2023-03-03T23:30

россия

китай

волгоградская область

ирина волк

интерпол

генеральная прокуратура рф

шереметьево (аэропорт)

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия выдала Китаю его гражданина Сюй Веньбиня, обвиняемого в убийстве полицейского в 1996 году, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из России экстрадирован гражданин КНР, который обвиняется в убийстве полицейского... По информации китайской стороны, в январе 1996 года фигурант совершил убийство полицейского и скрылся от правосудия. Он объявлен в международный розыск по каналам Интерпола в 2012 году", - сказала Волк. По ее словам, фигуранта задержали в Волгоградской области в декабре 2021 года. Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос Китая о выдаче Веньбиня. В пятницу в столичном аэропорту "Шереметьево" мужчина передан представителям компетентных органов КНР, добавила Волк.

https://ria.ru/20230203/frantsiya-1849403371.html

россия

китай

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россия, китай, волгоградская область, ирина волк, интерпол, генеральная прокуратура рф, шереметьево (аэропорт), в мире