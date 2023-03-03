https://ria.ru/20230303/obstrel-1855629864.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:24
2023-03-03T14:24
2023-03-03T14:24
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра