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Масштабное обновление прошло в ямальском "Сириусе" в 2022 году - РИА Новости, 03.03.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:32 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/obnovlenie-1855679041.html
Масштабное обновление прошло в ямальском "Сириусе" в 2022 году
Масштабное обновление прошло в ямальском "Сириусе" в 2022 году - РИА Новости, 03.03.2023
Масштабное обновление прошло в ямальском "Сириусе" в 2022 году
Масштабное обновление прошло в 2022 году в окружном центре выявления и поддержки одаренных детей, который ранее был создан в Салехарде по соглашению с... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:32
2023-03-03T16:32
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 3 мар – РИА Новости. Масштабное обновление прошло в 2022 году в окружном центре выявления и поддержки одаренных детей, который ранее был создан в Салехарде по соглашению с президентским лицеем "Сириус", сообщает пресс-служба губернатора региона.В окружном центре побывал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Глава региона посмотрел, как проходят занятия в новых лабораториях, пообщался с учениками и их преподавателями."В 2022 году прошло масштабное обновление – были открыты высокотехнологичные учебные лаборатории физико-математического, биохимического и IT профилей", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что ученики занимаются научной деятельностью в математике, информатике, физике, химии, биологии, искусством и спортом, создают собственные проекты."По поручению нашего президента создали центр по модели "Сириуса". Уже несколько лет развиваем на Ямале систему поддержки успешных в учебе детей. В этом году поставили новую цель – охватить олимпиадным движением как можно больше школьников, заинтересовать ребят точными науками. У регионального центра поддержки одаренных детей в этой задаче одна из основных ролей. И самое главное, что учиться здесь нравится и самим школьникам, они стремятся попасть сюда на интенсивы или профильные смены", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Губернатор познакомился с детьми, которые сейчас проходят обучение в центре, они показали ему свои проекты в области биоинженерии и космической инженерии, олимпиадной физики, прогрессивного растениеводства, химии и робототехники, отмечает пресс-служба.Центр был создан в 2020 году для выявления одаренных детей, индивидуального сопровождения учеников, работы с педагогами и участия в различных образовательных мероприятиях общероссийского и международного уровней, а также развития олимпиадного движения.Образовательное учреждение является координатором региональных проектов: "Образовательный сертификат для старшеклассников", "ЯНАОлимп", языковой стажировки, Арктической олимпиады, Всероссийской олимпиады школьников. Система работы Центра строится на основе привлечения ярких педагогов уровня экспертов "Сириуса", преподавателей ведущих вузов страны, а также одаренных школьников региона, уточняют власти.
https://ria.ru/20230213/sirius-1851736804.html
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ямал, салехард, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Масштабное обновление прошло в ямальском "Сириусе" в 2022 году

CC BY 4.0 / Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа / Центр выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО
Центр выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
CC BY 4.0 / Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа /
Центр выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 3 мар – РИА Новости. Масштабное обновление прошло в 2022 году в окружном центре выявления и поддержки одаренных детей, который ранее был создан в Салехарде по соглашению с президентским лицеем "Сириус", сообщает пресс-служба губернатора региона.
В окружном центре побывал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Глава региона посмотрел, как проходят занятия в новых лабораториях, пообщался с учениками и их преподавателями.
"В 2022 году прошло масштабное обновление – были открыты высокотехнологичные учебные лаборатории физико-математического, биохимического и IT профилей", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что ученики занимаются научной деятельностью в математике, информатике, физике, химии, биологии, искусством и спортом, создают собственные проекты.
"По поручению нашего президента создали центр по модели "Сириуса". Уже несколько лет развиваем на Ямале систему поддержки успешных в учебе детей. В этом году поставили новую цель – охватить олимпиадным движением как можно больше школьников, заинтересовать ребят точными науками. У регионального центра поддержки одаренных детей в этой задаче одна из основных ролей. И самое главное, что учиться здесь нравится и самим школьникам, они стремятся попасть сюда на интенсивы или профильные смены", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
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Губернатор познакомился с детьми, которые сейчас проходят обучение в центре, они показали ему свои проекты в области биоинженерии и космической инженерии, олимпиадной физики, прогрессивного растениеводства, химии и робототехники, отмечает пресс-служба.
Центр был создан в 2020 году для выявления одаренных детей, индивидуального сопровождения учеников, работы с педагогами и участия в различных образовательных мероприятиях общероссийского и международного уровней, а также развития олимпиадного движения.
Образовательное учреждение является координатором региональных проектов: "Образовательный сертификат для старшеклассников", "ЯНАОлимп", языковой стажировки, Арктической олимпиады, Всероссийской олимпиады школьников. Система работы Центра строится на основе привлечения ярких педагогов уровня экспертов "Сириуса", преподавателей ведущих вузов страны, а также одаренных школьников региона, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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