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МГЕР наградит медалью спасшего двух девочек мальчика Федора - РИА Новости, 03.03.2023
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16:58 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/nagrada-1855691258.html
МГЕР наградит медалью спасшего двух девочек мальчика Федора
МГЕР наградит медалью спасшего двух девочек мальчика Федора - РИА Новости, 03.03.2023
МГЕР наградит медалью спасшего двух девочек мальчика Федора
"Молодая Гвардия Единой России" наградит 10-летнего мальчика Федора, который спас двух девочек, наградят медалью "Юный Герой", сообщили в пресс-службе "Единой... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:58
2023-03-03T16:58
общество
брянск
единая россия
мгер
молодая гвардия единой россии
брянская область
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" наградит 10-летнего мальчика Федора, который спас двух девочек, наградят медалью "Юный Герой", сообщили в пресс-службе "Единой России". Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из машин при этом находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас мальчик в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением. "МГЕР наградит 10-летнего Фёдора из Брянска, который спас двух девочек от украинских диверсантов, медалью "Юный Герой". Молодогвардейцы привезли мальчику, который находится на лечении после ранения в Брянской областной больнице, подарки", - сказано в сообщении. Отмечается, что маме маленького героя передали цветы и благодарственное письмо от заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Анны Кузнецовой. "Мы приехали поддержать Федю и его семью. В этой семье много героев. Двое братьев Фёдора сейчас защищают нашу Родину в зоне СВО. Будем оставаться на связи и поддерживать эту семью. Обязательно после выздоровления пригласим Федю в Москву и устроим ему экскурсию в Парке "Патриот" и по достопримечательностям столицы", – приводят в пресс-службе партии слова председателя МГЕР Антона Демидова.
https://ria.ru/20230303/diversanty-1855563298.html
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общество, брянск, единая россия, мгер, молодая гвардия единой россии, брянская область
Общество, Брянск, Единая Россия, МГЕР, Молодая гвардия Единой России, Брянская область
МГЕР наградит медалью спасшего двух девочек мальчика Федора

МГЕР наградит медалью "Юный Герой" мальчика Федора из Брянской области, спасшего девочек

© Фото : Молодая Гвардия/TelegramПредставители "Молодой Гвардии Единой России" во время визита в Брянскую детскую областную больницу
Представители Молодой Гвардии Единой России во время визита в Брянскую детскую областную больницу - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Молодая Гвардия/Telegram
Представители "Молодой Гвардии Единой России" во время визита в Брянскую детскую областную больницу
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" наградит 10-летнего мальчика Федора, который спас двух девочек, наградят медалью "Юный Герой", сообщили в пресс-службе "Единой России".
Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из машин при этом находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас мальчик в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением.
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"МГЕР наградит 10-летнего Фёдора из Брянска, который спас двух девочек от украинских диверсантов, медалью "Юный Герой". Молодогвардейцы привезли мальчику, который находится на лечении после ранения в Брянской областной больнице, подарки", - сказано в сообщении.
Отмечается, что маме маленького героя передали цветы и благодарственное письмо от заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Анны Кузнецовой.
© Фото : Молодая Гвардия/TelegramПредставители "Молодой Гвардии Единой России" во время визита в Брянскую детскую областную больницу
Представители Молодой Гвардии Единой России во время визита в Брянскую детскую областную больницу - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Молодая Гвардия/Telegram
Представители "Молодой Гвардии Единой России" во время визита в Брянскую детскую областную больницу
"Мы приехали поддержать Федю и его семью. В этой семье много героев. Двое братьев Фёдора сейчас защищают нашу Родину в зоне СВО. Будем оставаться на связи и поддерживать эту семью. Обязательно после выздоровления пригласим Федю в Москву и устроим ему экскурсию в Парке "Патриот" и по достопримечательностям столицы", – приводят в пресс-службе партии слова председателя МГЕР Антона Демидова.
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ОбществоБрянскЕдиная РоссияМГЕРМолодая гвардия Единой РоссииБрянская область
 
 
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