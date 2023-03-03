МГЕР наградит медалью спасшего двух девочек мальчика Федора
МГЕР наградит медалью "Юный Герой" мальчика Федора из Брянской области, спасшего девочек
© Фото : Молодая Гвардия/TelegramПредставители "Молодой Гвардии Единой России" во время визита в Брянскую детскую областную больницу
Представители "Молодой Гвардии Единой России" во время визита в Брянскую детскую областную больницу
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" наградит 10-летнего мальчика Федора, который спас двух девочек, наградят медалью "Юный Герой", сообщили в пресс-службе "Единой России".
Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из машин при этом находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас мальчик в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением.
Отмечается, что маме маленького героя передали цветы и благодарственное письмо от заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Анны Кузнецовой.
© Фото : Молодая Гвардия/TelegramПредставители "Молодой Гвардии Единой России" во время визита в Брянскую детскую областную больницу
Представители "Молодой Гвардии Единой России" во время визита в Брянскую детскую областную больницу
"Мы приехали поддержать Федю и его семью. В этой семье много героев. Двое братьев Фёдора сейчас защищают нашу Родину в зоне СВО. Будем оставаться на связи и поддерживать эту семью. Обязательно после выздоровления пригласим Федю в Москву и устроим ему экскурсию в Парке "Патриот" и по достопримечательностям столицы", – приводят в пресс-службе партии слова председателя МГЕР Антона Демидова.