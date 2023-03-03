https://ria.ru/20230303/nagrada-1855691258.html

МГЕР наградит медалью спасшего двух девочек мальчика Федора

МГЕР наградит медалью спасшего двух девочек мальчика Федора - РИА Новости, 03.03.2023

МГЕР наградит медалью спасшего двух девочек мальчика Федора

"Молодая Гвардия Единой России" наградит 10-летнего мальчика Федора, который спас двух девочек, наградят медалью "Юный Герой", сообщили в пресс-службе "Единой... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:58

2023-03-03T16:58

2023-03-03T16:58

общество

брянск

единая россия

мгер

молодая гвардия единой россии

брянская область

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" наградит 10-летнего мальчика Федора, который спас двух девочек, наградят медалью "Юный Герой", сообщили в пресс-службе "Единой России". Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из машин при этом находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас мальчик в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением. "МГЕР наградит 10-летнего Фёдора из Брянска, который спас двух девочек от украинских диверсантов, медалью "Юный Герой". Молодогвардейцы привезли мальчику, который находится на лечении после ранения в Брянской областной больнице, подарки", - сказано в сообщении. Отмечается, что маме маленького героя передали цветы и благодарственное письмо от заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Анны Кузнецовой. "Мы приехали поддержать Федю и его семью. В этой семье много героев. Двое братьев Фёдора сейчас защищают нашу Родину в зоне СВО. Будем оставаться на связи и поддерживать эту семью. Обязательно после выздоровления пригласим Федю в Москву и устроим ему экскурсию в Парке "Патриот" и по достопримечательностям столицы", – приводят в пресс-службе партии слова председателя МГЕР Антона Демидова.

https://ria.ru/20230303/diversanty-1855563298.html

https://ria.ru/20230303/malchik-1855632184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, брянск, единая россия, мгер, молодая гвардия единой россии, брянская область