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Бывший полицейский из Ростова-на-Дону пойдет под суд за мошенничество
Бывший полицейский из Ростова-на-Дону пойдет под суд за мошенничество - РИА Новости, 03.03.2023
Бывший полицейский из Ростова-на-Дону пойдет под суд за мошенничество
Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции из Ростова-на-Дону, который обвиняется в мошенничестве, передано в суд, сообщили в СУСК РФ по Ростовской... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:19
2023-03-03T17:19
2023-03-03T17:19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции из Ростова-на-Дону, который обвиняется в мошенничестве, передано в суд, сообщили в СУСК РФ по Ростовской области. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый пообещал местной жительнице решить вопрос о ее освобождении ее от уголовного преследования за ранее совершенное коррупционное преступление. За решение этого вопроса он получил от женщины денежные средства в общей сумме 1,5 миллиона рублей. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый не мог, и не собирался выполнять свое обещание, а полученные деньги планировал присвоить. "Противоправные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области", - пояснили в региональном СУСК РФ. Уточняется, что в ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
Бывший полицейский из Ростова-на-Дону пойдет под суд за мошенничество
Уголовное дело против экс-сотрудника полиции из Ростова-на-Дону передали в суд
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар – РИА Новости.
Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции из Ростова-на-Дону, который обвиняется в мошенничестве, передано в суд, сообщили в СУСК РФ
по Ростовской области.
«
"В городе Ростов-на-Дону следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции... Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2022 году обвиняемый пообещал местной жительнице решить вопрос о ее освобождении ее от уголовного преследования за ранее совершенное коррупционное преступление. За решение этого вопроса он получил от женщины денежные средства в общей сумме 1,5 миллиона рублей.
В ходе расследования было установлено, что обвиняемый не мог, и не собирался выполнять свое обещание, а полученные деньги планировал присвоить. "Противоправные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области", - пояснили в региональном СУСК РФ.
Уточняется, что в ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
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