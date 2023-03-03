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Бывший полицейский из Ростова-на-Дону пойдет под суд за мошенничество

Бывший полицейский из Ростова-на-Дону пойдет под суд за мошенничество - РИА Новости, 03.03.2023

Бывший полицейский из Ростова-на-Дону пойдет под суд за мошенничество

Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции из Ростова-на-Дону, который обвиняется в мошенничестве, передано в суд, сообщили в СУСК РФ по Ростовской... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:19

2023-03-03T17:19

2023-03-03T17:19

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции из Ростова-на-Дону, который обвиняется в мошенничестве, передано в суд, сообщили в СУСК РФ по Ростовской области. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый пообещал местной жительнице решить вопрос о ее освобождении ее от уголовного преследования за ранее совершенное коррупционное преступление. За решение этого вопроса он получил от женщины денежные средства в общей сумме 1,5 миллиона рублей. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый не мог, и не собирался выполнять свое обещание, а полученные деньги планировал присвоить. "Противоправные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области", - пояснили в региональном СУСК РФ. Уточняется, что в ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230227/advokaty-1854672394.html

ростов-на-дону

россия

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область