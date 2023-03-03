Додон предупредил Молдавию о последствиях объявления России агрессором
Экс-президент Додон: Молдавия рискует оказаться в списке недружественных для России стран
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 мар – РИА Новости. Молдавия рискует оказаться в списке недружественных для России стран, что станет серьезным ударом по экономике республики, считает бывший президент страны Игорь Додон.
Ранее правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента приняла антироссийскую декларацию, осудив действия РФ на территории Украины. Власти страны отказываются признавать любые аргументы России и требуют вывести вооруженные силы и военных с украинской территории.
"Принятие по инициативе Майи Санду депутатами ПДС постановления об объявлении России агрессором - очень опасное решение. Молдавия рискует оказаться в списке недружественных для России стран, и тогда Россия может применить по отношению к нам очень серьёзные экономические и социальные санкции. Мы знаем, что более 80% продукции агропромышленного комплекса мы экспортируем на рынки СНГ и, в основном, в Россию. Сотни тысяч наших граждан находятся временно или постоянно в РФ. Мы категорически не должны портить те хорошие стратегические отношения, которые у нас всегда были с Россией, но то, что делают Майя Санду и ПДС, очень негативно скажется на нашем партнёрстве и, как следствие, на нашей экономике", - заявил Додон в видеообращении, которое он опубликовал в своем Телеграм-канале.
Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.