https://ria.ru/20230303/moldaviya-1855615871.html

Додон предупредил Молдавию о последствиях объявления России агрессором

Додон предупредил Молдавию о последствиях объявления России агрессором - РИА Новости, 03.03.2023

Додон предупредил Молдавию о последствиях объявления России агрессором

Молдавия рискует оказаться в списке недружественных для России стран, что станет серьезным ударом по экономике республики, считает бывший президент страны Игорь РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:37

2023-03-03T13:37

2023-03-03T13:37

россия

молдавия

украина

игорь додон

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КИШИНЕВ, 3 мар – РИА Новости. Молдавия рискует оказаться в списке недружественных для России стран, что станет серьезным ударом по экономике республики, считает бывший президент страны Игорь Додон. Ранее правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента приняла антироссийскую декларацию, осудив действия РФ на территории Украины. Власти страны отказываются признавать любые аргументы России и требуют вывести вооруженные силы и военных с украинской территории. "Принятие по инициативе Майи Санду депутатами ПДС постановления об объявлении России агрессором - очень опасное решение. Молдавия рискует оказаться в списке недружественных для России стран, и тогда Россия может применить по отношению к нам очень серьёзные экономические и социальные санкции. Мы знаем, что более 80% продукции агропромышленного комплекса мы экспортируем на рынки СНГ и, в основном, в Россию. Сотни тысяч наших граждан находятся временно или постоянно в РФ. Мы категорически не должны портить те хорошие стратегические отношения, которые у нас всегда были с Россией, но то, что делают Майя Санду и ПДС, очень негативно скажется на нашем партнёрстве и, как следствие, на нашей экономике", - заявил Додон в видеообращении, которое он опубликовал в своем Телеграм-канале. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.

https://ria.ru/20230228/razvitie-1854836580.html

https://ria.ru/20230228/moldaviya-1854852831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, молдавия, украина, игорь додон, майя санду, снг, в мире