https://ria.ru/20230303/kolomna-1855632494.html
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне - РИА Новости, 03.03.2023
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне, сообщил глава подмосковного города Александр Гречищев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:34
2023-03-03T14:34
2023-03-03T14:41
коломна
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
взрыв
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне, сообщил глава подмосковного города Александр Гречищев в своем телеграм-канале.Вечером в четверг в пресс-службе администрации Коломны сообщили РИА Новости, что экстренные службы выехали на место взрыва в Коломне, деталей случившегося не было, но отмечалось, что звук взрыва был слышен был не по всему городу, а только в сельской части за Москвой-рекой."После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории. Обстановка находится под контролем. Возгораний и повреждений нет. Газовое и электроснабжение в округе работают в штатном режиме", - говорится в сообщении."Безопасности жителей ничего не угрожает. Убедительно прошу не поддаваться на провокации и не доверять фейковым сообщениям, которые могут быть использованы как террористические методы для запугивания населения", - добавил он.
https://ria.ru/20230302/voronka-1855314303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коломна, происшествия, россия, московская область (подмосковье), взрыв
Коломна, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Взрыв
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне
Глава Коломны Гречищев: экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в городе
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне, сообщил глава подмосковного города Александр Гречищев в своем телеграм-канале
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Вечером в четверг в пресс-службе администрации Коломны сообщили РИА Новости, что экстренные службы выехали на место взрыва в Коломне, деталей случившегося не было, но отмечалось, что звук взрыва был слышен был не по всему городу, а только в сельской части за Москвой-рекой.
"После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории. Обстановка находится под контролем. Возгораний и повреждений нет. Газовое и электроснабжение в округе работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
"Безопасности жителей ничего не угрожает. Убедительно прошу не поддаваться на провокации и не доверять фейковым сообщениям, которые могут быть использованы как террористические методы для запугивания населения", - добавил он.
Воронка под Тулой могла образоваться после взрыва боеприпаса