https://ria.ru/20230303/kolomna-1855632494.html

Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне

Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне - РИА Новости, 03.03.2023

Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне

Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне, сообщил глава подмосковного города Александр Гречищев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:34

2023-03-03T14:34

2023-03-03T14:41

коломна

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

взрыв

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне, сообщил глава подмосковного города Александр Гречищев в своем телеграм-канале.Вечером в четверг в пресс-службе администрации Коломны сообщили РИА Новости, что экстренные службы выехали на место взрыва в Коломне, деталей случившегося не было, но отмечалось, что звук взрыва был слышен был не по всему городу, а только в сельской части за Москвой-рекой."После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории. Обстановка находится под контролем. Возгораний и повреждений нет. Газовое и электроснабжение в округе работают в штатном режиме", - говорится в сообщении."Безопасности жителей ничего не угрожает. Убедительно прошу не поддаваться на провокации и не доверять фейковым сообщениям, которые могут быть использованы как террористические методы для запугивания населения", - добавил он.

https://ria.ru/20230302/voronka-1855314303.html

коломна

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коломна, происшествия, россия, московская область (подмосковье), взрыв