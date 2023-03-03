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Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне - РИА Новости, 03.03.2023
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14:34 03.03.2023 (обновлено: 14:41 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/kolomna-1855632494.html
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне - РИА Новости, 03.03.2023
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне, сообщил глава подмосковного города Александр Гречищев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:34
2023-03-03T14:41
коломна
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
взрыв
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне, сообщил глава подмосковного города Александр Гречищев в своем телеграм-канале.Вечером в четверг в пресс-службе администрации Коломны сообщили РИА Новости, что экстренные службы выехали на место взрыва в Коломне, деталей случившегося не было, но отмечалось, что звук взрыва был слышен был не по всему городу, а только в сельской части за Москвой-рекой."После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории. Обстановка находится под контролем. Возгораний и повреждений нет. Газовое и электроснабжение в округе работают в штатном режиме", - говорится в сообщении."Безопасности жителей ничего не угрожает. Убедительно прошу не поддаваться на провокации и не доверять фейковым сообщениям, которые могут быть использованы как террористические методы для запугивания населения", - добавил он.
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коломна
россия
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коломна, происшествия, россия, московская область (подмосковье), взрыв
Коломна, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Взрыв
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне

Глава Коломны Гречищев: экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в городе

© Фото очевидцаФото очевидца из Коломны, где прогремел взрыв
Фото очевидца из Коломны, где прогремел взрыв
© Фото очевидца
Фото очевидца из Коломны, где прогремел взрыв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне, сообщил глава подмосковного города Александр Гречищев в своем телеграм-канале.
Вечером в четверг в пресс-службе администрации Коломны сообщили РИА Новости, что экстренные службы выехали на место взрыва в Коломне, деталей случившегося не было, но отмечалось, что звук взрыва был слышен был не по всему городу, а только в сельской части за Москвой-рекой.
"После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории. Обстановка находится под контролем. Возгораний и повреждений нет. Газовое и электроснабжение в округе работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
"Безопасности жителей ничего не угрожает. Убедительно прошу не поддаваться на провокации и не доверять фейковым сообщениям, которые могут быть использованы как террористические методы для запугивания населения", - добавил он.
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КоломнаПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Взрыв
 
 
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