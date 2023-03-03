https://ria.ru/20230303/inoagent-1855738230.html
Координатора движения "Голос"* из Орла исключили из реестра иноагентов
Координатора движения "Голос"* из Орла исключили из реестра иноагентов - РИА Новости, 03.03.2023
Координатора движения "Голос"* из Орла исключили из реестра иноагентов
Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов орловского координатора движения "Голос"* Веронику Каткову, следует из соответствующего перечня РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:43
2023-03-03T18:43
2023-03-03T18:47
общество
россия
орел
"голос"
иноагенты
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов орловского координатора движения "Голос"* Веронику Каткову, следует из соответствующего перечня ведомства. Согласно данным реестра, Каткова была включена в список иноагентов в сентябре 2021 года, а исключена 28 февраля 2023 года. Как пояснил РИА Новости источник в Минюсте РФ, Каткова была исключена из реестра в связи с прекращением получения денег от иностранных источников, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах. Минюст внес "Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос"* в реестр иноагентов 18 августа 2021 года. Оно стало первой организацией, попавшей в реестр министерства для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента (ныне все реестры свели в один).* Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20230227/glukhovskiy-1854719148.html
https://ria.ru/20230220/inoagent-1853254259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, орел, "голос", иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Орел, "Голос", иноагенты, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Координатора движения "Голос"* из Орла исключили из реестра иноагентов
Минюст исключил координатора движения "Голос" из Орла Каткову из реестра иноагентов
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов орловского координатора движения "Голос"* Веронику Каткову, следует из соответствующего перечня ведомства
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Согласно данным реестра, Каткова была включена в список иноагентов в сентябре 2021 года, а исключена 28 февраля 2023 года.
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Как пояснил РИА Новости источник в Минюсте РФ, Каткова была исключена из реестра в связи с прекращением получения денег от иностранных источников, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах.
Минюст внес "Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос"* в реестр иноагентов 18 августа 2021 года. Оно стало первой организацией, попавшей в реестр министерства для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента (ныне все реестры свели в один).
* Организация, выполняющая функции иноагента.
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