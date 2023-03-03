Рейтинг@Mail.ru
Поврежденную инфраструктуру в брянских Сушанах восстановят до конца дня - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/infrastruktura-1855704723.html
Поврежденную инфраструктуру в брянских Сушанах восстановят до конца дня
Поврежденную инфраструктуру в брянских Сушанах восстановят до конца дня - РИА Новости, 03.03.2023
Поврежденную инфраструктуру в брянских Сушанах восстановят до конца дня
Поврежденную украинскими диверсантами гражданскую инфраструктуру в Сушанах - два трансформатора, газовый шкаф и водонапорную башню - восстановят до конца дня,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:23
2023-03-03T17:23
климовский район
происшествия
украина
брянская область
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855561836_0:221:2853:1826_1920x0_80_0_0_f266f3e79e7fd0ad17a315f76667cb69.jpg
КЛИМОВО (Брянская обл.), 3 мар - РИА Новости. Поврежденную украинскими диверсантами гражданскую инфраструктуру в Сушанах - два трансформатора, газовый шкаф и водонапорную башню - восстановят до конца дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Климовского района Брянской области."Сейчас в Сушанах на месте работают ремонтные бригады, восстанавливают газовый шкаф, трансформаторы и водоснабжение. До конца сегодняшнего дня инфраструктуру восстановят", - сказали в администрации.По ее данным, украинские диверсанты выстрелами из гранатометов повредили входную трубу газового шкафа, уничтожили трансформатор и пробили водонапорную башню, в результате чего произошел гидроудар в системе водоснабжения."Вода в селе уже есть, нормальный напор воды вернем уже завтра", - добавили в администрации.Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.
https://ria.ru/20230303/bryansk-1855695567.html
климовский район
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855561836_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_9952c9ee945c9755ab01775852bc720d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
климовский район, происшествия, украина, брянская область, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Климовский район, Происшествия, Украина, Брянская область, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Поврежденную инфраструктуру в брянских Сушанах восстановят до конца дня

Поврежденную диверсантами инфраструктуру в брянских Сушанах восстановят до конца дня

© ФСБ РФКадр видео ФСБ РФ из Брянской области
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
© ФСБ РФ
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЛИМОВО (Брянская обл.), 3 мар - РИА Новости. Поврежденную украинскими диверсантами гражданскую инфраструктуру в Сушанах - два трансформатора, газовый шкаф и водонапорную башню - восстановят до конца дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Климовского района Брянской области.
"Сейчас в Сушанах на месте работают ремонтные бригады, восстанавливают газовый шкаф, трансформаторы и водоснабжение. До конца сегодняшнего дня инфраструктуру восстановят", - сказали в администрации.
По ее данным, украинские диверсанты выстрелами из гранатометов повредили входную трубу газового шкафа, уничтожили трансформатор и пробили водонапорную башню, в результате чего произошел гидроудар в системе водоснабжения.
"Вода в селе уже есть, нормальный напор воды вернем уже завтра", - добавили в администрации.
Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
Пострадавшим при нападении на брянские села выплатят по 500 тысяч рублей
Вчера, 17:06
 
Климовский районПроисшествияУкраинаБрянская областьАлександр БогомазФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала