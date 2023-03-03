https://ria.ru/20230303/infrastruktura-1855704723.html
Поврежденную инфраструктуру в брянских Сушанах восстановят до конца дня
Поврежденную инфраструктуру в брянских Сушанах восстановят до конца дня - РИА Новости, 03.03.2023
Поврежденную инфраструктуру в брянских Сушанах восстановят до конца дня
Поврежденную украинскими диверсантами гражданскую инфраструктуру в Сушанах - два трансформатора, газовый шкаф и водонапорную башню - восстановят до конца дня,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:23
2023-03-03T17:23
2023-03-03T17:23
климовский район
происшествия
украина
брянская область
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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КЛИМОВО (Брянская обл.), 3 мар - РИА Новости. Поврежденную украинскими диверсантами гражданскую инфраструктуру в Сушанах - два трансформатора, газовый шкаф и водонапорную башню - восстановят до конца дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Климовского района Брянской области."Сейчас в Сушанах на месте работают ремонтные бригады, восстанавливают газовый шкаф, трансформаторы и водоснабжение. До конца сегодняшнего дня инфраструктуру восстановят", - сказали в администрации.По ее данным, украинские диверсанты выстрелами из гранатометов повредили входную трубу газового шкафа, уничтожили трансформатор и пробили водонапорную башню, в результате чего произошел гидроудар в системе водоснабжения."Вода в селе уже есть, нормальный напор воды вернем уже завтра", - добавили в администрации.Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.
https://ria.ru/20230303/bryansk-1855695567.html
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климовский район, происшествия, украина, брянская область, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Климовский район, Происшествия, Украина, Брянская область, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Поврежденную инфраструктуру в брянских Сушанах восстановят до конца дня
Поврежденную диверсантами инфраструктуру в брянских Сушанах восстановят до конца дня
КЛИМОВО (Брянская обл.), 3 мар - РИА Новости. Поврежденную украинскими диверсантами гражданскую инфраструктуру в Сушанах - два трансформатора, газовый шкаф и водонапорную башню - восстановят до конца дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Климовского района Брянской области.
"Сейчас в Сушанах на месте работают ремонтные бригады, восстанавливают газовый шкаф, трансформаторы и водоснабжение. До конца сегодняшнего дня инфраструктуру восстановят", - сказали в администрации.
По ее данным, украинские диверсанты выстрелами из гранатометов повредили входную трубу газового шкафа, уничтожили трансформатор и пробили водонапорную башню, в результате чего произошел гидроудар в системе водоснабжения.
"Вода в селе уже есть, нормальный напор воды вернем уже завтра", - добавили в администрации.
Брянский губернатор Александр Богомаз
утром в четверг сообщил, что с Украины
в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Вечером ФСБ
сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. СК РФ
завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.
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