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Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2023
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10:23 03.03.2023 (обновлено: 10:47 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/gazoprovod-1855539614.html
Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы, заявил Лавров
Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2023
Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы, заявил Лавров
Россия в энергетической политике не будет полагаться на западные страны, она не позволит больше им взрывать газопроводы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:23
2023-03-03T10:47
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
цены на нефть
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Россия в энергетической политике не будет полагаться на западные страны, она не позволит больше им взрывать газопроводы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Война, которую мы пытаемся остановить и которая была инициирована против нас с использованием украинского народа, конечно, она повлияла на российскую политику, включая энергетическую политику. И если в двух словах описать, что изменилось - это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе", - сказал Лавров на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели, подчеркнув, что Россия "не будет позволять им взрывать больше трубопроводы". Таким стал ответ российского министра на вопрос о том, как конфликт на Украине повлиял на российскую энергетическую политику.
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, цены на нефть
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономика, Цены на нефть
Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Россия в энергетической политике не будет полагаться на западные страны, она не позволит больше им взрывать газопроводы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Война, которую мы пытаемся остановить и которая была инициирована против нас с использованием украинского народа, конечно, она повлияла на российскую политику, включая энергетическую политику. И если в двух словах описать, что изменилось - это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе", - сказал Лавров на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели, подчеркнув, что Россия "не будет позволять им взрывать больше трубопроводы". Таким стал ответ российского министра на вопрос о том, как конфликт на Украине повлиял на российскую энергетическую политику.
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭкономикаЦены на нефть
 
 
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