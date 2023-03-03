https://ria.ru/20230303/gazoprovod-1855539614.html

Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы, заявил Лавров

Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2023

Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы, заявил Лавров

Россия в энергетической политике не будет полагаться на западные страны, она не позволит больше им взрывать газопроводы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:23

2023-03-03T10:23

2023-03-03T10:47

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

цены на нефть

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Россия в энергетической политике не будет полагаться на западные страны, она не позволит больше им взрывать газопроводы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Война, которую мы пытаемся остановить и которая была инициирована против нас с использованием украинского народа, конечно, она повлияла на российскую политику, включая энергетическую политику. И если в двух словах описать, что изменилось - это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе", - сказал Лавров на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели, подчеркнув, что Россия "не будет позволять им взрывать больше трубопроводы". Таким стал ответ российского министра на вопрос о том, как конфликт на Украине повлиял на российскую энергетическую политику.

https://ria.ru/20230302/zakharova-1855259964.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, цены на нефть