https://ria.ru/20230303/dtp-1855746725.html

В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек

В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек - РИА Новости, 03.03.2023

В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, где столкнулись три легковых автомобиля и автобус, сообщили РИА... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T19:19

2023-03-03T19:19

2023-03-03T19:19

происшествия

авто

ленинградская область

выборгский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

mercedes

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, где столкнулись три легковых автомобиля и автобус, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ. "В попутном направлении на трассе "Скандинавия" столкнулись три автомобиля и автобус. В одном из легковых автомобилей один погибший и два пострадавших, они оказались заблокированы", - сказала собеседница агентства. По ее словам, пассажиры автобуса не пострадали. Прокуратура Ленинградской области сообщила, что Выборгская городская прокуратура контролирует ход проверки, организованной после этого ДТП, которое произошло в пятницу на 126-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти. По данным надзорного ведомства, водитель автомобиля Mercedes "неправильно выбрал дистанцию", из-за чего и произошло столкновение с автобусом.

https://ria.ru/20230113/dtp-1844604812.html

ленинградская область

выборгский район

россия

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происшествия, авто, ленинградская область, выборгский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), mercedes