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В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек - РИА Новости, 03.03.2023
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19:19 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/dtp-1855746725.html
В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек
В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек - РИА Новости, 03.03.2023
В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, где столкнулись три легковых автомобиля и автобус, сообщили РИА... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:19
2023-03-03T19:19
происшествия
авто
ленинградская область
выборгский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
mercedes
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, где столкнулись три легковых автомобиля и автобус, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ. "В попутном направлении на трассе "Скандинавия" столкнулись три автомобиля и автобус. В одном из легковых автомобилей один погибший и два пострадавших, они оказались заблокированы", - сказала собеседница агентства. По ее словам, пассажиры автобуса не пострадали. Прокуратура Ленинградской области сообщила, что Выборгская городская прокуратура контролирует ход проверки, организованной после этого ДТП, которое произошло в пятницу на 126-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти. По данным надзорного ведомства, водитель автомобиля Mercedes "неправильно выбрал дистанцию", из-за чего и произошло столкновение с автобусом.
https://ria.ru/20230113/dtp-1844604812.html
ленинградская область
выборгский район
россия
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происшествия, авто, ленинградская область, выборгский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), mercedes
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Выборгский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Mercedes
В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек

МЧС: в ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек, еще двое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, где столкнулись три легковых автомобиля и автобус, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ.
"В попутном направлении на трассе "Скандинавия" столкнулись три автомобиля и автобус. В одном из легковых автомобилей один погибший и два пострадавших, они оказались заблокированы", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, пассажиры автобуса не пострадали.
Прокуратура Ленинградской области сообщила, что Выборгская городская прокуратура контролирует ход проверки, организованной после этого ДТП, которое произошло в пятницу на 126-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти.
По данным надзорного ведомства, водитель автомобиля Mercedes "неправильно выбрал дистанцию", из-за чего и произошло столкновение с автобусом.
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ПроисшествияАвтоЛенинградская областьВыборгский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Mercedes
 
 
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