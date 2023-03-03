https://ria.ru/20230303/delo-1855684655.html
СК возбудил дело после нападения украинских боевиков на брянские села
СК возбудил дело после нападения украинских боевиков на брянские села - РИА Новости, 03.03.2023
СК возбудил дело после нападения украинских боевиков на брянские села
Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о террористическом акте, после нападения украинских диверсантов на села в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:42
2023-03-03T16:42
2023-03-03T20:12
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
брянская область
владимир путин
климовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о террористическом акте, после нападения украинских диверсантов на села в Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."СК по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст. 205, 317, 167 УК)", — говорится в заявлении.Там добавили, что следователи собирают доказательства совершения украинскими боевиками преступлений против мирных граждан и силовиков на территории сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области.Сейчас в регионе работает группа, куда входят следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК и управления по Брянской области.Накануне утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль, погибли два человека. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом от снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что нападавшие обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ вечером в день атаки сообщили, что диверсантов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230303/malchik-1855632184.html
https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), брянская область, владимир путин, климовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Брянская область, Владимир Путин, Климовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК возбудил дело после нападения украинских боевиков на брянские села
СК возбудил три уголовных дела после нападения украинской ДРГ на Брянскую область