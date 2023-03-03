https://ria.ru/20230303/delo-1855684655.html

СК возбудил дело после нападения украинских боевиков на брянские села

СК возбудил дело после нападения украинских боевиков на брянские села - РИА Новости, 03.03.2023

СК возбудил дело после нападения украинских боевиков на брянские села

Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о террористическом акте, после нападения украинских диверсантов на села в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:42

2023-03-03T16:42

2023-03-03T20:12

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

брянская область

владимир путин

климовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о террористическом акте, после нападения украинских диверсантов на села в Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."СК по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст. 205, 317, 167 УК)", — говорится в заявлении.Там добавили, что следователи собирают доказательства совершения украинскими боевиками преступлений против мирных граждан и силовиков на территории сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области.Сейчас в регионе работает группа, куда входят следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК и управления по Брянской области.Накануне утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль, погибли два человека. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом от снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что нападавшие обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ вечером в день атаки сообщили, что диверсантов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230303/malchik-1855632184.html

https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html

россия

брянская область

климовский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), брянская область, владимир путин, климовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)