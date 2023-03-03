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На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль

На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль - РИА Новости, 03.03.2023

На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль

Автомобиль врезался в столб на Варшавском шоссе в районе станции метро "Нагатинская" в Москве и перевернулся, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T01:41

2023-03-03T01:41

2023-03-03T02:04

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Автомобиль врезался в столб на Варшавском шоссе в районе станции метро "Нагатинская" в Москве и перевернулся, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Варшавском шоссе (в районе метро "Нагатинская") автомобиль столкнулся со столбом и перевернулся. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Информация о пострадавших и об обстоятельствах ДТП уточняется. Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из пяти, уточнил дептранс.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва