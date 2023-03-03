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На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль
На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль - РИА Новости, 03.03.2023
На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль
Автомобиль врезался в столб на Варшавском шоссе в районе станции метро "Нагатинская" в Москве и перевернулся, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T01:41
2023-03-03T01:41
2023-03-03T02:04
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Автомобиль врезался в столб на Варшавском шоссе в районе станции метро "Нагатинская" в Москве и перевернулся, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Варшавском шоссе (в районе метро "Нагатинская") автомобиль столкнулся со столбом и перевернулся. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Информация о пострадавших и об обстоятельствах ДТП уточняется. Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из пяти, уточнил дептранс.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль
На Варшавском шоссе в Москве автомобиль врезался в столб и перевернулся