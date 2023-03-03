https://ria.ru/20230303/aviaperevozki-1855567137.html

"Аэрофлот" будет развивать авиаперевозки и туризм в Красноярском крае

"Аэрофлот" будет развивать авиаперевозки и туризм в Красноярском крае - РИА Новости, 03.03.2023

"Аэрофлот" будет развивать авиаперевозки и туризм в Красноярском крае

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в рамках Красноярского экономического форума подписала два меморандума, направленных на повышение доступности... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:50

2023-03-03T11:50

2023-03-03T12:04

туризм

красноярский экономический форум

красноярский край

аэрофлот

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в рамках Красноярского экономического форума подписала два меморандума, направленных на повышение доступности авиаперевозок и туризма в Красноярском крае, - с одной из крупнейших региональных авиакомпаний "КрасАвиа" и с Агентством по туризму Красноярского края, сообщается в релизе компании. "С целью развития региональных и межрегиональных авиаперевозок в Красноярском крае на базе международного аэропорта Красноярск имени Д.А. Хворостовского "Аэрофлот" подписал трехлетний меморандум о взаимопонимании с одной из крупнейших региональных авиакомпаний "КрасАвиа". Основная цель сотрудничества — предоставить населению Красноярского края максимально широкие возможности для авиаперелетов, как внутри региона, так и за его пределами. Стороны также намерены вести совместную работу, направленную на улучшение качества обслуживания пассажиров", - отмечает компания. Также "Аэрофлот" и Агентство по туризму Красноярского края подписали меморандум о взаимоотношениях сторон с целью развития туризма. Партнерство направлено на развитие выездного и въездного туризма на территории Красноярского края с использованием рейсов компаний группы "Аэрофлот". "Сотрудничество с "КрасАвиа" откроет дополнительные возможности развития внутрирегиональных и межрегиональных перевозок на базе нашего хаба... Объединив наши компетенции с Агентством по туризму Красноярского края, мы получим мощный результат - появятся новые "точки притяжения" для гостей и жителей края, улучшится транспортная доступность региона, повысится качество сервиса для туристов", - сказал первый замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин. "Мы и дальше планируем способствовать расширению маршрутной сети "КрасАвиа" и "Аэрофлота", в том числе в рамках поддержки развития межрегиональной маршрутной сети правительством Красноярского края. Вся эта работа направлена на достижение задач, поставленных президентом РФ, а именно — обеспечение доступных перелетов пассажиров в большинство городов страны без пересадки в Москве", - отметил замминистра транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин. КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.

https://ria.ru/20230302/aerotaksi-1855282483.html

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Алёна Пава

красноярский экономический форум, красноярский край, аэрофлот, красавиа, россия, красноярск, экономика, туризм, новости - туризм