https://ria.ru/20230303/artobstrel-1855507176.html
Киев бросает солдат на оборудование позиций под артобстрелами
Киев бросает солдат на оборудование позиций под артобстрелами - РИА Новости, 03.03.2023
Киев бросает солдат на оборудование позиций под артобстрелами
Киевское командование бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами, не считаясь с потерями, рассказал РИА Новости командир минометного расчета... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T00:58
2023-03-03T00:58
2023-03-03T02:20
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ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Киевское командование бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами, не считаясь с потерями, рассказал РИА Новости командир минометного расчета с позывным "Антип", выполняющий задачи на Кременском направлении в Донбассе. "Группа противника выехала для того, чтобы окопаться, на передний край, их засекли с беспилотника. Вышли на нас, мы эту цель подавили, уничтожили несколько националистов — они ушли с этого места. Через несколько часов они туда вернулись, забрали своих трехсотых, двухсотых (раненных и убитых. — Прим. ред.) и продолжили дальше копать. После повторного нашего артиллерийского налета противник также понес потери, скрылся и еще раз через несколько часов вернулся за своими погибшими и также продолжил дальше копать", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что украинских солдат кидали на эту позицию с минимальным промежутком времени, несмотря на то что по ней шел огонь. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
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безопасность, донбасс, киев, кременная
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Киев, Кременная
Киев бросает солдат на оборудование позиций под артобстрелами
"Антип": Киев бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами
ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Киевское командование бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами, не считаясь с потерями, рассказал РИА Новости командир минометного расчета с позывным "Антип", выполняющий задачи на Кременском направлении в Донбассе.
"Группа противника выехала для того, чтобы окопаться, на передний край, их засекли с беспилотника. Вышли на нас, мы эту цель подавили, уничтожили несколько националистов — они ушли с этого места. Через несколько часов они туда вернулись, забрали своих трехсотых, двухсотых (раненных и убитых. — Прим. ред.) и продолжили дальше копать. После повторного нашего артиллерийского налета противник также понес потери, скрылся и еще раз через несколько часов вернулся за своими погибшими и также продолжил дальше копать", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинских солдат кидали на эту позицию с минимальным промежутком времени, несмотря на то что по ней шел огонь.
«
"Мы вновь начали налет, уничтожили транспортное средство, на котором они передвигались, после этого на этом месте противника мы не наблюдали. Мы пристрелялись уже туда, то есть противник точно знает, что ответ будет, и они все равно туда лезут и лезут, даже если несут потери. Не знаю, с потерями он, наверное, не считается", — рассказал минометчик.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную
и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
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