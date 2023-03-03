https://ria.ru/20230303/artobstrel-1855507176.html

Киев бросает солдат на оборудование позиций под артобстрелами

Киев бросает солдат на оборудование позиций под артобстрелами - РИА Новости, 03.03.2023

Киев бросает солдат на оборудование позиций под артобстрелами

Киевское командование бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами, не считаясь с потерями, рассказал РИА Новости командир минометного расчета... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T00:58

2023-03-03T00:58

2023-03-03T02:20

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

киев

кременная

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ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Киевское командование бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами, не считаясь с потерями, рассказал РИА Новости командир минометного расчета с позывным "Антип", выполняющий задачи на Кременском направлении в Донбассе. "Группа противника выехала для того, чтобы окопаться, на передний край, их засекли с беспилотника. Вышли на нас, мы эту цель подавили, уничтожили несколько националистов — они ушли с этого места. Через несколько часов они туда вернулись, забрали своих трехсотых, двухсотых (раненных и убитых. — Прим. ред.) и продолжили дальше копать. После повторного нашего артиллерийского налета противник также понес потери, скрылся и еще раз через несколько часов вернулся за своими погибшими и также продолжил дальше копать", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что украинских солдат кидали на эту позицию с минимальным промежутком времени, несмотря на то что по ней шел огонь. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230302/punkty-1855502867.html

донбасс

киев

кременная

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безопасность, донбасс, киев, кременная