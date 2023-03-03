https://ria.ru/20230303/arsenal-1855723092.html

Эксперты рассказали об угрозе попадания приднестровского арсенала к ВСУ

Эксперты рассказали об угрозе попадания приднестровского арсенала к ВСУ - РИА Новости, 03.03.2023

Эксперты рассказали об угрозе попадания приднестровского арсенала к ВСУ

Возможное попадание в руки украинских военных боеприпасов, хранящихся в селе Колбасна в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, может нести России... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:00

2023-03-03T18:00

2023-03-03T18:00

россия

молдавия

украина

андрей демченко

нато

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Возможное попадание в руки украинских военных боеприпасов, хранящихся в селе Колбасна в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, может нести России серьезную опасность, считают российские и приднестровские эксперты. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. По мнению главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, НАТО могут интересовать боеприпасы, хранящиеся в селе Колбасна в Приднестровье. "НАТО наращивает группировку Украины, которой нет на фронте, и они понимают, что доминирующее значение имеет артиллерийская составляющая. Получить доступ к огромному количеству артиллерийских советских танковых снарядов, хранящихся в селе Колбасна в Приднестровье, для НАТО может быть важной целью, поскольку возможности складов в мире уже исчерпаны", - сказал Клинцевич на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Ради этого фактора - 22 килотонн боеприпасов - НАТО может пойти и на провокации, одновременно создав для России очаг напряженности, выразил свои опасения эксперт. При этом, отметил он, агрессии со стороны Молдавии ждать не стоит из-за ее слабой армии, но "помочь" могут Румыния и десантники США. "Вооруженные силы Молдавии настолько малочисленны, что на провокации сами не пойдут. Но почему я говорю про Румынию - Молдавию начинают интегрировать в румынское культурное пространство, а США разместили в Румынии передовые части своей 101-й воздушно-десантной дивизии, имеющей высокую мобильность и предназначенной для решения оперативных задач", - подчеркнул Клинцевич. В свою очередь директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников полагает, что боеприпасы со складов в Колбасне могут быть уже непригодны для использования, но опасность от попадания их в руки украинских военных меньше от этого не становится. "Там истекают сроки хранения – эти боеприпасы нельзя транспортировать, а нужно утилизировать на месте. Если допустить, что они попадут в руки Киева, то там все может рвануть. Нельзя нарушать существующий порядок в Приднестровье", - сказал Шорников. Он подчеркнул, что угрозу вторжения в Приднестровье со стороны Украины сегодня исключать нельзя. В пятницу вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил, что между руководством республики и правительством Украины нет договоренностей о проведении военной операции в ПМР. Тем не менее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк ранее заявила, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем, а представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 28 февраля сообщил, что украинские военные строят фортификационные сооружения на границе с ПМР. Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. Позже в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230302/aresnal-1855319011.html

https://ria.ru/20230303/terakt-1855627739.html

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855651538.html

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html

россия

молдавия

украина

приднестровская молдавская республика

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россия, молдавия, украина, андрей демченко, нато, приднестровская молдавская республика