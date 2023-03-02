https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855266962.html

Сейсмолог оценил вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни

Сейсмолог оценил вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни - РИА Новости, 02.03.2023

Сейсмолог оценил вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни

Профессор исследовательского центра по снижению последствий стихийных бедствий при японском Университете Нагоя, сейсмолог Косюн Ямаока считает маловероятным... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T08:41

2023-03-02T08:41

2023-03-02T08:41

российская академия наук

земля

япония

курильские острова

турция

сирия

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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Профессор исследовательского центра по снижению последствий стихийных бедствий при японском Университете Нагоя, сейсмолог Косюн Ямаока считает маловероятным "мегаземлетрясение" в районе разлома, проходящего у Курильских островов и острова Хоккайдо. "Что касается возможности землетрясения в районе Курил, у нас есть опасения относительно вероятности мощных землетрясений. Но она ничтожно мала для такого короткого временного отрезка, как несколько дней. Это маловероятно, что в ближайшие несколько дней в районе курильского разлома будет мощное землетрясение", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости. Ранее в соцсетях распространилось зловещее предсказание нидерландца Фрэнка Хугербитса, который полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна в первой декаде марта нашей планете грозит "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше. По его словам, оно затронет Камчатку, Курильские острова, Японию, Индонезию. Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал РИА Новости, что какие-либо предвестники землетрясений на Камчатке не фиксировались, а директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе назвал нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", прорицателем, а не ученым. Подобную оценку надежности предсказания Хугербитса разделяет и японский сейсмолог. "Теория, выдвинутая в видео (Хугербитса - ред.), просто базируется на временной взаимосвязи между какими-то наблюдениями и землетрясениями. Так как на Земле происходят множество землетрясений, в таких предсказаниях можно сказать что угодно. Я считаю, что они далеки от того, чтобы быть надежными", - подытожил профессор Косюн Ямаока. Фрэнк Хугербитс стал известен после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии 6 февраля. За три дня до катастрофы он разместил пост в Twitter, в котором предупредил о возможности землетрясения магнитудой 7,5 в этом регионе.

https://ria.ru/20230302/meksika-1855266575.html

https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855018639.html

земля

япония

курильские острова

турция

сирия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

российская академия наук, земля, япония, курильские острова, турция, сирия