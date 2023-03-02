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Сейсмолог оценил вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни - РИА Новости, 02.03.2023
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08:41 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855266962.html
Сейсмолог оценил вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни
Сейсмолог оценил вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни - РИА Новости, 02.03.2023
Сейсмолог оценил вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни
Профессор исследовательского центра по снижению последствий стихийных бедствий при японском Университете Нагоя, сейсмолог Косюн Ямаока считает маловероятным... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:41
2023-03-02T08:41
российская академия наук
земля
япония
курильские острова
турция
сирия
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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Профессор исследовательского центра по снижению последствий стихийных бедствий при японском Университете Нагоя, сейсмолог Косюн Ямаока считает маловероятным "мегаземлетрясение" в районе разлома, проходящего у Курильских островов и острова Хоккайдо. "Что касается возможности землетрясения в районе Курил, у нас есть опасения относительно вероятности мощных землетрясений. Но она ничтожно мала для такого короткого временного отрезка, как несколько дней. Это маловероятно, что в ближайшие несколько дней в районе курильского разлома будет мощное землетрясение", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости. Ранее в соцсетях распространилось зловещее предсказание нидерландца Фрэнка Хугербитса, который полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна в первой декаде марта нашей планете грозит "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше. По его словам, оно затронет Камчатку, Курильские острова, Японию, Индонезию. Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал РИА Новости, что какие-либо предвестники землетрясений на Камчатке не фиксировались, а директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе назвал нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", прорицателем, а не ученым. Подобную оценку надежности предсказания Хугербитса разделяет и японский сейсмолог. "Теория, выдвинутая в видео (Хугербитса - ред.), просто базируется на временной взаимосвязи между какими-то наблюдениями и землетрясениями. Так как на Земле происходят множество землетрясений, в таких предсказаниях можно сказать что угодно. Я считаю, что они далеки от того, чтобы быть надежными", - подытожил профессор Косюн Ямаока. Фрэнк Хугербитс стал известен после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии 6 февраля. За три дня до катастрофы он разместил пост в Twitter, в котором предупредил о возможности землетрясения магнитудой 7,5 в этом регионе.
https://ria.ru/20230302/meksika-1855266575.html
https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855018639.html
земля
япония
курильские острова
турция
сирия
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российская академия наук, земля, япония, курильские острова, турция, сирия
Российская академия наук, Земля, Япония, Курильские острова, Турция, Сирия
Сейсмолог оценил вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни

Японский сейсмолог считает мощное землетрясение у Курил в ближайшие дни маловероятным

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВ селе Крабозаводское на острове Шикотан Сахалинской области
В селе Крабозаводское на острове Шикотан Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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В селе Крабозаводское на острове Шикотан Сахалинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Профессор исследовательского центра по снижению последствий стихийных бедствий при японском Университете Нагоя, сейсмолог Косюн Ямаока считает маловероятным "мегаземлетрясение" в районе разлома, проходящего у Курильских островов и острова Хоккайдо.
"Что касается возможности землетрясения в районе Курил, у нас есть опасения относительно вероятности мощных землетрясений. Но она ничтожно мала для такого короткого временного отрезка, как несколько дней. Это маловероятно, что в ближайшие несколько дней в районе курильского разлома будет мощное землетрясение", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости.
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В Мексике произошло землетрясение
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Ранее в соцсетях распространилось зловещее предсказание нидерландца Фрэнка Хугербитса, который полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна в первой декаде марта нашей планете грозит "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше. По его словам, оно затронет Камчатку, Курильские острова, Японию, Индонезию.
Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал РИА Новости, что какие-либо предвестники землетрясений на Камчатке не фиксировались, а директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе назвал нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", прорицателем, а не ученым.
Подобную оценку надежности предсказания Хугербитса разделяет и японский сейсмолог.
"Теория, выдвинутая в видео (Хугербитса - ред.), просто базируется на временной взаимосвязи между какими-то наблюдениями и землетрясениями. Так как на Земле происходят множество землетрясений, в таких предсказаниях можно сказать что угодно. Я считаю, что они далеки от того, чтобы быть надежными", - подытожил профессор Косюн Ямаока.
Фрэнк Хугербитс стал известен после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии 6 февраля. За три дня до катастрофы он разместил пост в Twitter, в котором предупредил о возможности землетрясения магнитудой 7,5 в этом регионе.
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Российская академия наукЗемляЯпонияКурильские островаТурцияСирия
 
 
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