https://ria.ru/20230302/zakharova-1855398524.html
Захарова отреагировала на возможную причастность Сербии к поставкам Украине
Захарова отреагировала на возможную причастность Сербии к поставкам Украине - РИА Новости, 02.03.2023
Захарова отреагировала на возможную причастность Сербии к поставкам Украине
Россия следит за информацией о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину, нужны факты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:37
2023-03-02T15:37
2023-03-02T20:28
в мире
сербия
украина
киев
россия
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия следит за информацией о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину, нужны факты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в скупщине (парламенте) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу, — необходимо опираться на факты", — говорится в комментарии на сайте МИД.
https://ria.ru/20230302/vsu-1855391996.html
сербия
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_926f804a1424c7cc76a7ce3026d02192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, украина, киев, россия, мария захарова
В мире, Сербия, Украина, Киев, Россия, Мария Захарова
Захарова отреагировала на возможную причастность Сербии к поставкам Украине
Захарова: Россия озабочена данными о возможных поставках сербских боеприпасов Киеву