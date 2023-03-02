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Захарова отреагировала на возможную причастность Сербии к поставкам Украине - РИА Новости, 02.03.2023
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15:37 02.03.2023 (обновлено: 20:28 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/zakharova-1855398524.html
Захарова отреагировала на возможную причастность Сербии к поставкам Украине
Захарова отреагировала на возможную причастность Сербии к поставкам Украине - РИА Новости, 02.03.2023
Захарова отреагировала на возможную причастность Сербии к поставкам Украине
Россия следит за информацией о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину, нужны факты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:37
2023-03-02T20:28
в мире
сербия
украина
киев
россия
мария захарова
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия следит за информацией о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину, нужны факты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в скупщине (парламенте) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу, — необходимо опираться на факты", — говорится в комментарии на сайте МИД.
https://ria.ru/20230302/vsu-1855391996.html
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в мире, сербия, украина, киев, россия, мария захарова
В мире, Сербия, Украина, Киев, Россия, Мария Захарова
Захарова отреагировала на возможную причастность Сербии к поставкам Украине

Захарова: Россия озабочена данными о возможных поставках сербских боеприпасов Киеву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия следит за информацией о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину, нужны факты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в скупщине (парламенте) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу, — необходимо опираться на факты", — говорится в комментарии на сайте МИД.
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