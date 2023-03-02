https://ria.ru/20230302/voennoplennye-1855501420.html

СК расследует жестокое обращение Киева с российскими военнопленными

СК расследует жестокое обращение Киева с российскими военнопленными - РИА Новости, 02.03.2023

СК расследует жестокое обращение Киева с российскими военнопленными

Российские следователи расследуют факты жестокого обращения киевского режима с российскими военнопленными, которых держали на холоде без теплой одежды, сообщает РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T23:17

2023-03-02T23:17

2023-03-02T23:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

виктория сердюкова

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

алексей резников

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские следователи расследуют факты жестокого обращения киевского режима с российскими военнопленными, которых держали на холоде без теплой одежды, сообщает СК в Telegram-канале."Следственный комитет даст процессуальную оценку каждому незаконному акту в отношении российских военнопленных и примет исчерпывающие меры к привлечению виновных к ответственности", — говорится в заявлении.Как заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, попавшие в плен военнослужащие содержатся в украинском лагере "Запад-1" на холоде без теплой одежды, что приводит серьезному ухудшению здоровья без применения физических пыток. В феврале УВКПЧ ООН выразила министру обороны Украины Алексею Резникову обеспокоенность из-за жесткого обращения ВСУ с российскими пленными. В управлении отметили, что мониторинговая миссия по правам человека в республике документирует и сообщает о нарушениях международного гуманитарного права.Ранее в Сети появился ролик, на котором украинские националисты расстреливают в упор трех человек — предположительно, российских солдат. Это не первое подобное видео, записи казни военнослужащих появлялись в интернете в апреле и ноябре прошлого года. Москва каждый раз обращалась в международные органы, но, как отмечала омбудсмен Татьяна Москалькова, должных оценок от них не последовало.Кроме того, как рассказывали вернувшиеся из украинского плена российские солдаты, они подвергались систематическим пыткам и издевательствам — от избиения ногами и руками до применения электрического тока и резиновой дубинки.В Министерстве обороны, в свою очередь, не раз подчеркивали, что украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20230228/naemnik-1854934954.html

https://ria.ru/20230228/plennyy-1854747176.html

https://ria.ru/20230227/plennye-1854586175.html

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