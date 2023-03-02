https://ria.ru/20230302/trevoga-1855252507.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T02:47
2023-03-02T02:47
2023-03-02T02:47
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
полтавская область
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, воздушная тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Ранее тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230302/ivano-frankovsk-1855244796.html
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украина, вооруженные силы рф, полтавская область, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Полтавская область, Киев, В мире
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу