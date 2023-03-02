https://ria.ru/20230302/terrorizm-1855380874.html
Косачев назвал захват мирных жителей в заложники Киевом гостерроризмом
Косачев назвал захват мирных жителей в заложники Киевом гостерроризмом - РИА Новости, 02.03.2023
Косачев назвал захват мирных жителей в заложники Киевом гостерроризмом
Украина могла стать по-настоящему демократичной, но потеряла страну и дошла до примитивного жестокого государственного терроризма, беря мирных жителей в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:43
2023-03-02T14:43
2023-03-02T16:10
киев
брянская область
украина
константин косачев
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина могла стать по-настоящему демократичной, но потеряла страну и дошла до примитивного жестокого государственного терроризма, беря мирных жителей в заложники, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия украинских боевиков атакой террористов. Представители экстренных служб ранее рассказали РИА Новости, что несколько человек, по предварительной информации, были взяты в заложники в магазине в Климовском районе Брянской области. "Киев не устоял перед соблазном казарменной моноэтничности и потерял страну, которая могла бы стать по-настоящему демократичной, для всех и каждого. А дальше все было предопределено – и утрата Украиной суверенитета в угоду натоцентричным амбициям, и демографическая катастрофа, и развал экономики. А теперь еще и до государственного терроризма дело дошло, примитивного, банального и жестокого. И не подлежащего прощению", - написал он в своём Telegram-канале. Косачев ответил утвердительно на вопрос журналиста РИА Новости, является ли эта запись комментарием на сообщения о захвате в заложники мирных жителей в магазине в Брянской области. Вице-спикер СФ подчеркнул, что гражданский протест 2014 года в Украине мог стать началом объединения нации, но стал "невозвратной точкой раскола". "Но опять же Запад, блокируя минские договоренности и по-прежнему отсекая от управления страной значительную часть населения, окончательно навязал ей (Украине - ред.) путь моноэтничного авторитаризма, противоречащий с точностью до наоборот любым либеральным ценностям", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20230301/regiony-1855069443.html
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киев, брянская область, украина, константин косачев, дмитрий песков, совет федерации рф
Киев, Брянская область, Украина, Константин Косачев, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ
Косачев назвал захват мирных жителей в заложники Киевом гостерроризмом
Косачев: Киев дошел до непростительного гостерроризма, беря мирных жителей в заложники
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Украина могла стать по-настоящему демократичной, но потеряла страну и дошла до примитивного жестокого государственного терроризма, беря мирных жителей в заложники, заявил
вице-спикер СФ Константин Косачев.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз
сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
назвал действия украинских боевиков атакой террористов.
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Представители экстренных служб ранее рассказали РИА Новости, что несколько человек, по предварительной информации, были взяты в заложники в магазине в Климовском районе Брянской области.
"Киев не устоял перед соблазном казарменной моноэтничности и потерял страну, которая могла бы стать по-настоящему демократичной, для всех и каждого. А дальше все было предопределено – и утрата Украиной суверенитета в угоду натоцентричным амбициям, и демографическая катастрофа, и развал экономики. А теперь еще и до государственного терроризма дело дошло, примитивного, банального и жестокого. И не подлежащего прощению", - написал он в своём Telegram-канале.
Косачев ответил утвердительно на вопрос журналиста РИА Новости, является ли эта запись комментарием на сообщения о захвате в заложники мирных жителей в магазине в Брянской области
.
Вице-спикер СФ подчеркнул, что гражданский протест 2014 года в Украине
мог стать началом объединения нации, но стал "невозвратной точкой раскола".
"Но опять же Запад, блокируя минские договоренности и по-прежнему отсекая от управления страной значительную часть населения, окончательно навязал ей (Украине - ред.) путь моноэтничного авторитаризма, противоречащий с точностью до наоборот любым либеральным ценностям", - заключил Косачев.
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