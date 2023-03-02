https://ria.ru/20230302/sotrudnichestvo-1855391772.html

Рябков рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере

Рябков рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере - РИА Новости, 02.03.2023

Рябков рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере

Сотрудничество Москвы и Тегерана в военной сфере идет четко в соответствии с международным правом, но многие на этом спекулируют, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:14

2023-03-02T15:14

2023-03-02T15:38

россия

иран

в мире

сергей рябков

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Тегерана в военной сфере идет четко в соответствии с международным правом, но многие на этом спекулируют, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Наше военно-техническое сотрудничество с Ираном идет в соответствии как с международными обязательствами, так и в соответствии с национальным законодательством", - сказал он в ходе брифинга.По словам дипломата, "подобного рода ситуации" используются в политических целях. Однако, добавил Рябков, Москва учитывает интересы, связанные с безопасностью стран, в том числе в Персидском заливе и в других регионах.

https://ria.ru/20230302/iran-1855248301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иран, в мире, сергей рябков