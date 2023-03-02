https://ria.ru/20230302/sotrudnichestvo-1855391772.html
Рябков рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере
Рябков рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере - РИА Новости, 02.03.2023
Рябков рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере
Сотрудничество Москвы и Тегерана в военной сфере идет четко в соответствии с международным правом, но многие на этом спекулируют, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:14
2023-03-02T15:14
2023-03-02T15:38
россия
иран
в мире
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Тегерана в военной сфере идет четко в соответствии с международным правом, но многие на этом спекулируют, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Наше военно-техническое сотрудничество с Ираном идет в соответствии как с международными обязательствами, так и в соответствии с национальным законодательством", - сказал он в ходе брифинга.По словам дипломата, "подобного рода ситуации" используются в политических целях. Однако, добавил Рябков, Москва учитывает интересы, связанные с безопасностью стран, в том числе в Персидском заливе и в других регионах.
https://ria.ru/20230302/iran-1855248301.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, в мире, сергей рябков
Россия, Иран, В мире, Сергей Рябков
Рябков рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере
Рябков заявил, что многие спекулируют на военном сотрудничестве России и Ирана