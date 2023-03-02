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Рябков рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере - РИА Новости, 02.03.2023
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15:14 02.03.2023 (обновлено: 15:38 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/sotrudnichestvo-1855391772.html
Рябков рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере
Рябков рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере - РИА Новости, 02.03.2023
Рябков рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере
Сотрудничество Москвы и Тегерана в военной сфере идет четко в соответствии с международным правом, но многие на этом спекулируют, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:14
2023-03-02T15:38
россия
иран
в мире
сергей рябков
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Тегерана в военной сфере идет четко в соответствии с международным правом, но многие на этом спекулируют, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Наше военно-техническое сотрудничество с Ираном идет в соответствии как с международными обязательствами, так и в соответствии с национальным законодательством", - сказал он в ходе брифинга.По словам дипломата, "подобного рода ситуации" используются в политических целях. Однако, добавил Рябков, Москва учитывает интересы, связанные с безопасностью стран, в том числе в Персидском заливе и в других регионах.
https://ria.ru/20230302/iran-1855248301.html
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россия, иран, в мире, сергей рябков
Россия, Иран, В мире, Сергей Рябков
Рябков рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере

Рябков заявил, что многие спекулируют на военном сотрудничестве России и Ирана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Тегерана в военной сфере идет четко в соответствии с международным правом, но многие на этом спекулируют, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Наше военно-техническое сотрудничество с Ираном идет в соответствии как с международными обязательствами, так и в соответствии с национальным законодательством", - сказал он в ходе брифинга.
По словам дипломата, "подобного рода ситуации" используются в политических целях. Однако, добавил Рябков, Москва учитывает интересы, связанные с безопасностью стран, в том числе в Персидском заливе и в других регионах.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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