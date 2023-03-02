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В Севастополе усилят меры безопасности - РИА Новости, 02.03.2023
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17:45 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/sevastopol-1855447855.html
В Севастополе усилят меры безопасности
В Севастополе усилят меры безопасности - РИА Новости, 02.03.2023
В Севастополе усилят меры безопасности
В Севастополе после событий в Брянской области намерены принять дополнительные меры безопасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:45
2023-03-02T17:45
происшествия
севастополь
михаил развожаев
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
брянская область
украина
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. В Севастополе после событий в Брянской области намерены принять дополнительные меры безопасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "После тревожных новостей из Брянской области переговорил с руководителями силового блока, у нас все спокойно, но в ближайшее время соберем наш оперштаб, обсудим какие дополнительные меры безопасности еще можно принять", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Позже власти сообщили, что сило погибших возросло до двух человек - погиб мужчина 1966 года рождения. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.
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севастополь
брянская область
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, украина, владимир путин
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Брянская область, Украина, Владимир Путин
В Севастополе усилят меры безопасности

В Севастополе примут дополнительные меры безопасности после событий в Брянской области

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. В Севастополе после событий в Брянской области намерены принять дополнительные меры безопасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"После тревожных новостей из Брянской области переговорил с руководителями силового блока, у нас все спокойно, но в ближайшее время соберем наш оперштаб, обсудим какие дополнительные меры безопасности еще можно принять", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Позже власти сообщили, что сило погибших возросло до двух человек - погиб мужчина 1966 года рождения. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.
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ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевАлександр БогомазФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Брянская областьУкраинаВладимир Путин
 
 
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