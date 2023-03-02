https://ria.ru/20230302/sevastopol-1855447855.html

В Севастополе усилят меры безопасности

В Севастополе усилят меры безопасности - РИА Новости, 02.03.2023

В Севастополе усилят меры безопасности

В Севастополе после событий в Брянской области намерены принять дополнительные меры безопасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:45

2023-03-02T17:45

2023-03-02T17:45

происшествия

севастополь

михаил развожаев

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

брянская область

украина

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. В Севастополе после событий в Брянской области намерены принять дополнительные меры безопасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "После тревожных новостей из Брянской области переговорил с руководителями силового блока, у нас все спокойно, но в ближайшее время соберем наш оперштаб, обсудим какие дополнительные меры безопасности еще можно принять", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Позже власти сообщили, что сило погибших возросло до двух человек - погиб мужчина 1966 года рождения. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.

https://ria.ru/20230227/zaderzhanie-1854531581.html

севастополь

брянская область

украина

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Екатерина Зайцева

происшествия, севастополь, михаил развожаев, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, украина, владимир путин