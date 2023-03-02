https://ria.ru/20230302/razveddannye-1855493975.html
США утверждают, что не передают Киеву разведданные для нанесения ударов
США утверждают, что не передают Киеву разведданные для нанесения ударов - РИА Новости, 02.03.2023
США утверждают, что не передают Киеву разведданные для нанесения ударов
США не передают разведывательные или иные данные Украине для нанесения ударов по объектам на российской территории: это нонсенс, заявил в четверг... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:57
2023-03-02T21:57
2023-03-02T22:02
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США не передают разведывательные или иные данные Украине для нанесения ударов по объектам на российской территории: это нонсенс, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом", - сказал Райдер в ходе брифинга.По его словам, "США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны". "Наши усилия сфокусированы исключительно на оказании поддержки Украине в ее самообороне", - подчеркнул представитель Пентагона.
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в мире, сша, киев, россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), министерство обороны сша
В мире, США, Киев, Россия, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Министерство обороны США
США утверждают, что не передают Киеву разведданные для нанесения ударов
Пентагон утверждает, что США не передают Киеву разведданные для нанесения ударов по России
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США не передают разведывательные или иные данные Украине для нанесения ударов по объектам на российской территории: это нонсенс, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом", - сказал Райдер в ходе брифинга.
По его словам, "США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны". "Наши усилия сфокусированы исключительно на оказании поддержки Украине в ее самообороне", - подчеркнул представитель Пентагона.
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