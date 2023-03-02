https://ria.ru/20230302/razveddannye-1855493975.html

США утверждают, что не передают Киеву разведданные для нанесения ударов

США утверждают, что не передают Киеву разведданные для нанесения ударов - РИА Новости, 02.03.2023

США утверждают, что не передают Киеву разведданные для нанесения ударов

США не передают разведывательные или иные данные Украине для нанесения ударов по объектам на российской территории: это нонсенс, заявил в четверг... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T21:57

2023-03-02T21:57

2023-03-02T22:02

в мире

сша

киев

россия

украинский демократический альянс за реформы (удар)

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США не передают разведывательные или иные данные Украине для нанесения ударов по объектам на российской территории: это нонсенс, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом", - сказал Райдер в ходе брифинга.По его словам, "США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны". "Наши усилия сфокусированы исключительно на оказании поддержки Украине в ее самообороне", - подчеркнул представитель Пентагона.

https://ria.ru/20230301/poligon-1855190046.html

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), министерство обороны сша