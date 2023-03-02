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США утверждают, что не передают Киеву разведданные для нанесения ударов - РИА Новости, 02.03.2023
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21:57 02.03.2023 (обновлено: 22:02 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/razveddannye-1855493975.html
США утверждают, что не передают Киеву разведданные для нанесения ударов
США утверждают, что не передают Киеву разведданные для нанесения ударов - РИА Новости, 02.03.2023
США утверждают, что не передают Киеву разведданные для нанесения ударов
США не передают разведывательные или иные данные Украине для нанесения ударов по объектам на российской территории: это нонсенс, заявил в четверг... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:57
2023-03-02T22:02
в мире
сша
киев
россия
украинский демократический альянс за реформы (удар)
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США не передают разведывательные или иные данные Украине для нанесения ударов по объектам на российской территории: это нонсенс, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом", - сказал Райдер в ходе брифинга.По его словам, "США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны". "Наши усилия сфокусированы исключительно на оказании поддержки Украине в ее самообороне", - подчеркнул представитель Пентагона.
https://ria.ru/20230301/poligon-1855190046.html
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в мире, сша, киев, россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), министерство обороны сша
В мире, США, Киев, Россия, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Министерство обороны США
США утверждают, что не передают Киеву разведданные для нанесения ударов

Пентагон утверждает, что США не передают Киеву разведданные для нанесения ударов по России

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США не передают разведывательные или иные данные Украине для нанесения ударов по объектам на российской территории: это нонсенс, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом", - сказал Райдер в ходе брифинга.
По его словам, "США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны". "Наши усилия сфокусированы исключительно на оказании поддержки Украине в ее самообороне", - подчеркнул представитель Пентагона.
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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В миреСШАКиевРоссияУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Министерство обороны США
 
 
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