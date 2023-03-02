https://ria.ru/20230302/onlayn-razresheniya-1855329654.html

Почти 80 туристов за месяц оформили онлайн-разрешения в заповедники Ямала

Почти 80 туристов за месяц оформили онлайн-разрешения в заповедники Ямала - РИА Новости, 02.03.2023

Почти 80 туристов за месяц оформили онлайн-разрешения в заповедники Ямала

За месяц работы онлайн-сервиса почти 80 туристов оформили разрешения на посещение заповедных мест Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:41

2023-03-02T12:41

2023-03-02T12:41

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

госуслуги

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САЛЕХАРД, 2 мар – РИА Новости. За месяц работы онлайн-сервиса почти 80 туристов оформили разрешения на посещение заповедных мест Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."За месяц работы онлайн-сервиса почти 80 туристов оформили разрешения на посещение заповедных мест Ямала. С момента запуска электронной услуги от жителей и гостей региона поступило 30 заявлений. Дистанционно разрешение на посещение природоохранных мест оформили как индивидуальные туристы, так и группы. Они получили возможность посетить природный парк "Ингилор" и государственный заказник "Полуйский", - говорится в сообщении.Еще восемь разрешений оформлены традиционным способом непосредственно через обращение в департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО. За аналогичный период 2022 года на посещение заповедных мест было выдано 13 разрешений.Запуск онлайн-сервиса также поможет прогнозировать количество туристов на территории с особым режимом посещения для дальнейшего развития рекреационной инфраструктуры, отмечает пресс-служба.Электронная услуга по выдаче разрешений заработала с 25 января этого года. Для визита в заповедные места достаточно заполнить электронную форму заявления на сайте Единой картографической системы округа и выбрать на карте маршрут передвижения. Для доступа к сервису необходима учетная запись "Госуслуги". Выданное разрешение придет на электронную почту заявителя. При входе в природный парк или заказник достаточно показать QR-код разрешения на смартфоне, не распечатывая сам документ. С окончанием действия разрешения всего в "два клика" можно подать новое заявление.На Ямале – 14 природных территорий, находиться на которых можно только при наличии разрешения, уточняют власти.

https://ria.ru/20230203/puteshestvie-1849546208.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), госуслуги