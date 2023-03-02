https://ria.ru/20230302/khodba-1855414683.html

Скандинавскую ходьбу "Московского долголетия" возобновили в лесопарках

Скандинавскую ходьбу "Московского долголетия" возобновили в лесопарках - РИА Новости, 02.03.2023

Скандинавскую ходьбу "Московского долголетия" возобновили в лесопарках

Новый цикл занятий скандинавской ходьбой для участников проекта "Московского долголетия" стартовал на природных территориях столицы, сообщается в... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:27

2023-03-02T16:27

2023-03-02T16:32

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый цикл занятий скандинавской ходьбой для участников проекта "Московского долголетия" стартовал на природных территориях столицы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На природных территориях столицы стартовал новый цикл занятий скандинавской ходьбой для участников "Московского долголетия". Занятия проводят сертифицированные инструкторы ГПБУ "Мосприрода"", - говорится в сообщении. Отмечается, что тренировки на свежем воздухе начинаются с разминки, участникам выдают палки для скандинавской ходьбы и рассказывают о технике безопасности. "Во время часовой прогулки скандинавским шагом можно насладиться пением птиц, встретить обитателей природной территории, узнать об особенностях флоры и фауны", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20221025/mospriroda-1827020620.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, мосприрода