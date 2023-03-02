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Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину продали за рекордную сумму - РИА Новости, 02.03.2023
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Культура
 
13:13 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/kartina-1855323179.html
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину продали за рекордную сумму
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину продали за рекордную сумму - РИА Новости, 02.03.2023
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину продали за рекордную сумму
Картину Василия Кандинского "Вид Мурнау с церковью II" продали на Sotheby’s в Лондоне за 37,2 миллиона фунтов (приблизительно 44,9 миллиона долларов), пишет New РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:13
2023-03-02T13:13
культура
новости культуры
искусство
аукцион
sotheby's
лондон
василий кандинский
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Картину Василия Кандинского "Вид Мурнау с церковью II" продали на Sotheby’s в Лондоне за 37,2 миллиона фунтов (приблизительно 44,9 миллиона долларов), пишет New York Times.Таким образом, был побит аукционный рекорд для работ Кандинского, установленный в 2017 году. Тогда за 33 миллиона евро (41,8 миллиона долларов) с молотка ушла "Картина с белыми линиями" (1913).Полотно "Вид Мурнау с церковью II" было создано в 1910-м. Именно в этот год художник обращается к абстракции. И эта картина фиксирует начало развития абстрактного языка в искусстве. Недавно полотно вернули наследникам берлинских коллекционеров еврейского происхождения Зигберта Сэмуела и Йоханны Маргарет Штернов. Зигберт умер в 1935-м. Йоханне сбежала от нацистов в Нидерланды. Женщина была вынуждена продать часть своей коллекции произведений искусств. Но спастись не смогла. В 1944 году она умерла в Освенциме.
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новости культуры, искусство, аукцион, sotheby's , лондон, василий кандинский
Культура, Новости культуры, Искусство, Аукцион, Sotheby's , Лондон, Василий Кандинский
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину продали за рекордную сумму

Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину Кандинского продали за 44,9 млн долларов

© Фото : Sotheby'sВасилий Кандинский. "Вид Мурнау с церковью II". 1910
Василий Кандинский. Вид Мурнау с церковью II. 1910 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Sotheby's
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Картину Василия Кандинского "Вид Мурнау с церковью II" продали на Sotheby’s в Лондоне за 37,2 миллиона фунтов (приблизительно 44,9 миллиона долларов), пишет New York Times.
Таким образом, был побит аукционный рекорд для работ Кандинского, установленный в 2017 году. Тогда за 33 миллиона евро (41,8 миллиона долларов) с молотка ушла "Картина с белыми линиями" (1913).
Полотно "Вид Мурнау с церковью II" было создано в 1910-м. Именно в этот год художник обращается к абстракции. И эта картина фиксирует начало развития абстрактного языка в искусстве.
Недавно полотно вернули наследникам берлинских коллекционеров еврейского происхождения Зигберта Сэмуела и Йоханны Маргарет Штернов. Зигберт умер в 1935-м. Йоханне сбежала от нацистов в Нидерланды. Женщина была вынуждена продать часть своей коллекции произведений искусств. Но спастись не смогла. В 1944 году она умерла в Освенциме.
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КультураНовости культурыИскусствоАукционSotheby'sЛондонВасилий Кандинский
 
 
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