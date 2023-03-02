https://ria.ru/20230302/kartina-1855323179.html
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину продали за рекордную сумму
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину продали за рекордную сумму - РИА Новости, 02.03.2023
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину продали за рекордную сумму
Картину Василия Кандинского "Вид Мурнау с церковью II" продали на Sotheby’s в Лондоне за 37,2 миллиона фунтов (приблизительно 44,9 миллиона долларов), пишет New РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:13
2023-03-02T13:13
2023-03-02T13:13
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Картину Василия Кандинского "Вид Мурнау с церковью II" продали на Sotheby’s в Лондоне за 37,2 миллиона фунтов (приблизительно 44,9 миллиона долларов), пишет New York Times.Таким образом, был побит аукционный рекорд для работ Кандинского, установленный в 2017 году. Тогда за 33 миллиона евро (41,8 миллиона долларов) с молотка ушла "Картина с белыми линиями" (1913).Полотно "Вид Мурнау с церковью II" было создано в 1910-м. Именно в этот год художник обращается к абстракции. И эта картина фиксирует начало развития абстрактного языка в искусстве. Недавно полотно вернули наследникам берлинских коллекционеров еврейского происхождения Зигберта Сэмуела и Йоханны Маргарет Штернов. Зигберт умер в 1935-м. Йоханне сбежала от нацистов в Нидерланды. Женщина была вынуждена продать часть своей коллекции произведений искусств. Но спастись не смогла. В 1944 году она умерла в Освенциме.
https://ria.ru/20230215/kartina-1851887981.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, искусство, аукцион, sotheby's , лондон, василий кандинский
Культура, Новости культуры, Искусство, Аукцион, Sotheby's , Лондон, Василий Кандинский
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину продали за рекордную сумму
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину Кандинского продали за 44,9 млн долларов