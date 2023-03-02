https://ria.ru/20230302/kartina-1855323179.html

Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину продали за рекордную сумму

Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину продали за рекордную сумму - РИА Новости, 02.03.2023

Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину продали за рекордную сумму

Картину Василия Кандинского "Вид Мурнау с церковью II" продали на Sotheby’s в Лондоне за 37,2 миллиона фунтов (приблизительно 44,9 миллиона долларов), пишет New РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:13

2023-03-02T13:13

2023-03-02T13:13

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Картину Василия Кандинского "Вид Мурнау с церковью II" продали на Sotheby’s в Лондоне за 37,2 миллиона фунтов (приблизительно 44,9 миллиона долларов), пишет New York Times.Таким образом, был побит аукционный рекорд для работ Кандинского, установленный в 2017 году. Тогда за 33 миллиона евро (41,8 миллиона долларов) с молотка ушла "Картина с белыми линиями" (1913).Полотно "Вид Мурнау с церковью II" было создано в 1910-м. Именно в этот год художник обращается к абстракции. И эта картина фиксирует начало развития абстрактного языка в искусстве. Недавно полотно вернули наследникам берлинских коллекционеров еврейского происхождения Зигберта Сэмуела и Йоханны Маргарет Штернов. Зигберт умер в 1935-м. Йоханне сбежала от нацистов в Нидерланды. Женщина была вынуждена продать часть своей коллекции произведений искусств. Но спастись не смогла. В 1944 году она умерла в Освенциме.

https://ria.ru/20230215/kartina-1851887981.html

лондон

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, аукцион, sotheby's , лондон, василий кандинский