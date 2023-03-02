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Германии нужно поставить производство боеприпасов на поток, заявил Шольц - РИА Новости, 02.03.2023
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15:23 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/boepripasy-1855394209.html
Германии нужно поставить производство боеприпасов на поток, заявил Шольц
Германии нужно поставить производство боеприпасов на поток, заявил Шольц - РИА Новости, 02.03.2023
Германии нужно поставить производство боеприпасов на поток, заявил Шольц
Для обеспечения мира и свободы в Европе, Германии необходимо наладить бесперебойное производство оружия и боеприпасов, сообщил канцлер Олаф Шольц, выступая в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:23
2023-03-02T15:23
германия
олаф шольц
украина
в мире
нато
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Для обеспечения мира и свободы в Европе, Германии необходимо наладить бесперебойное производство оружия и боеприпасов, сообщил канцлер Олаф Шольц, выступая в четверг в бундестаге. Таким образом, подчеркнул Шольц, Германия сможет создать индустриальный фундамент для внесения вклада в "защиту свободы и мира в Европе", и это намерение является выводом прошедшего года "рубежа новых времён", отсчет которого начался с начала конфликта на Украине. Ранее издание Spiegel со ссылкой на документ, который в четверг будет внесен на обсуждение в Европейскую комиссию, сообщило о том, что ведомством был разработан план по увеличению производства боеприпасов, в частности стандартного для НАТО 155-миллиметрового калибра. План предполагает наращивание дальнейшей поставки боеприпасов Украине, а также предполагает пополнение запасов войск стран альянса. Газета Financial Times между тем сообщает со ссылкой на неназванные источники, что у ФРГ хватит оружия на несколько дней в случае войны, а на пополнение нужно 20 миллиардов евро. Как ранее сообщил глава минобороны Германии Борис Писториус, у Германии на данный момент нет армии, способной ее защитить, поскольку бундесвер обладает слабой материальной базой и недостаточным количеством персонала. Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230302/ukraina-1855300947.html
https://ria.ru/20230302/germaniya-1855389702.html
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германия, олаф шольц, украина, в мире, нато
Германия, Олаф Шольц, Украина, В мире, НАТО
Германии нужно поставить производство боеприпасов на поток, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц: Германии требуется поставить производство оружия и боеприпасов на поток

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Для обеспечения мира и свободы в Европе, Германии необходимо наладить бесперебойное производство оружия и боеприпасов, сообщил канцлер Олаф Шольц, выступая в четверг в бундестаге.
«
"Нам нужно продолжающееся производство важного оружия, оборудования и боеприпасов. Это требует заключения длительных договоров и финансирования, чтобы повысить мощности производства", - сообщил Шольц, зачитывая заявление правительства под названием "Год рубежа новых времен - укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины".
Таким образом, подчеркнул Шольц, Германия сможет создать индустриальный фундамент для внесения вклада в "защиту свободы и мира в Европе", и это намерение является выводом прошедшего года "рубежа новых времён", отсчет которого начался с начала конфликта на Украине.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на документ, который в четверг будет внесен на обсуждение в Европейскую комиссию, сообщило о том, что ведомством был разработан план по увеличению производства боеприпасов, в частности стандартного для НАТО 155-миллиметрового калибра. План предполагает наращивание дальнейшей поставки боеприпасов Украине, а также предполагает пополнение запасов войск стран альянса.
Газета Financial Times между тем сообщает со ссылкой на неназванные источники, что у ФРГ хватит оружия на несколько дней в случае войны, а на пополнение нужно 20 миллиардов евро.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Мира на Украине после прекращения поставок оружия не будет, заявил Шольц
Вчера, 11:12
Как ранее сообщил глава минобороны Германии Борис Писториус, у Германии на данный момент нет армии, способной ее защитить, поскольку бундесвер обладает слабой материальной базой и недостаточным количеством персонала.
Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Партия "Альтернатива для Германии" призвала восстановить "Северный поток"
Вчера, 15:09
 
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