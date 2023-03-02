https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855267114.html
Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске
Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске - РИА Новости, 02.03.2023
Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями того, как бойцы группы "Вагнера" идентифицируют и собирают тела украинских военных в Артемовске. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:42
2023-03-02T08:42
2023-03-02T10:10
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855279002_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c205a23db5d74a758b52d3161fe6ff2.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 2 мар – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями того, как бойцы группы "Вагнера" идентифицируют и собирают тела украинских военных в Артемовске. "Здесь один лежит, он давненько. Жетон сняли, чтобы в дальнейшем могли родные могли опознать его. То есть мы по сути у тех же украинских бойцов забираем жетоны и их передаем. Мы в отличие от них стараемся, чтобы родные и близкие получили и компенсацию и знали, где находились и погибли их родные и близкие", - так боец группы "Вагнера" прокомментировал процесс поиска и опознания трупов украинских военных. Корреспондентам РИА Новости удалось узнать, что в последнее время группа "Вагнера" занялась сбором и идентификацией тел украинских военнослужащих. В места, где закончились боевые действия, выдвигается эвакуационная группа. Они производят первичный досмотр тел. По личным жетонам и документам определяют принадлежность тел к украинским военнослужащим. В дальнейшем происходит сбор тел и подготовка их для передачи украинской стороне.
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855279002_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dd78ecfcf2a505b97df62eab7c041c59.jpg
Бойцы группы "Вагнер" об обращении с телами украинских военных
Бойцы группы "Вагнер" об обращении с телами украинских военных
2023-03-02T08:42
true
PT4M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер"
Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске
Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске для идентификации
АРТЕМОВСК (ДНР), 2 мар – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями того, как бойцы группы "Вагнера" идентифицируют и собирают тела украинских военных в Артемовске.
"Здесь один лежит, он давненько. Жетон сняли, чтобы в дальнейшем могли родные могли опознать его. То есть мы по сути у тех же украинских бойцов забираем жетоны и их передаем. Мы в отличие от них стараемся, чтобы родные и близкие получили и компенсацию и знали, где находились и погибли их родные и близкие", - так боец группы "Вагнера" прокомментировал процесс поиска и опознания трупов украинских военных.
Корреспондентам РИА Новости удалось узнать, что в последнее время группа "Вагнера" занялась сбором и идентификацией тел украинских военнослужащих. В места, где закончились боевые действия, выдвигается эвакуационная группа. Они производят первичный досмотр тел. По личным жетонам и документам определяют принадлежность тел к украинским военнослужащим. В дальнейшем происходит сбор тел и подготовка их для передачи украинской стороне.