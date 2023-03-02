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Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 02.03.2023 (обновлено: 10:10 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855267114.html
Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске
Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске - РИА Новости, 02.03.2023
Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями того, как бойцы группы "Вагнера" идентифицируют и собирают тела украинских военных в Артемовске. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:42
2023-03-02T10:10
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК (ДНР), 2 мар – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями того, как бойцы группы "Вагнера" идентифицируют и собирают тела украинских военных в Артемовске. "Здесь один лежит, он давненько. Жетон сняли, чтобы в дальнейшем могли родные могли опознать его. То есть мы по сути у тех же украинских бойцов забираем жетоны и их передаем. Мы в отличие от них стараемся, чтобы родные и близкие получили и компенсацию и знали, где находились и погибли их родные и близкие", - так боец группы "Вагнера" прокомментировал процесс поиска и опознания трупов украинских военных. Корреспондентам РИА Новости удалось узнать, что в последнее время группа "Вагнера" занялась сбором и идентификацией тел украинских военнослужащих. В места, где закончились боевые действия, выдвигается эвакуационная группа. Они производят первичный досмотр тел. По личным жетонам и документам определяют принадлежность тел к украинским военнослужащим. В дальнейшем происходит сбор тел и подготовка их для передачи украинской стороне.
артемовск
донецкая народная республика
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7 495 645-6601
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60
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Бойцы группы "Вагнер" об обращении с телами украинских военных
Бойцы группы "Вагнер" об обращении с телами украинских военных
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РИА Новости
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер"
Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске

Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске для идентификации

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 2 мар – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями того, как бойцы группы "Вагнера" идентифицируют и собирают тела украинских военных в Артемовске.
"Здесь один лежит, он давненько. Жетон сняли, чтобы в дальнейшем могли родные могли опознать его. То есть мы по сути у тех же украинских бойцов забираем жетоны и их передаем. Мы в отличие от них стараемся, чтобы родные и близкие получили и компенсацию и знали, где находились и погибли их родные и близкие", - так боец группы "Вагнера" прокомментировал процесс поиска и опознания трупов украинских военных.
Корреспондентам РИА Новости удалось узнать, что в последнее время группа "Вагнера" занялась сбором и идентификацией тел украинских военнослужащих. В места, где закончились боевые действия, выдвигается эвакуационная группа. Они производят первичный досмотр тел. По личным жетонам и документам определяют принадлежность тел к украинским военнослужащим. В дальнейшем происходит сбор тел и подготовка их для передачи украинской стороне.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЧВК "Вагнер"
 
 
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