https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855267114.html

Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске

Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске - РИА Новости, 02.03.2023

Бойцы группы "Вагнера" собирают тела украинских военных в Артемовске

Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями того, как бойцы группы "Вагнера" идентифицируют и собирают тела украинских военных в Артемовске. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T08:42

2023-03-02T08:42

2023-03-02T10:10

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

чвк "вагнер"

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АРТЕМОВСК (ДНР), 2 мар – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями того, как бойцы группы "Вагнера" идентифицируют и собирают тела украинских военных в Артемовске. "Здесь один лежит, он давненько. Жетон сняли, чтобы в дальнейшем могли родные могли опознать его. То есть мы по сути у тех же украинских бойцов забираем жетоны и их передаем. Мы в отличие от них стараемся, чтобы родные и близкие получили и компенсацию и знали, где находились и погибли их родные и близкие", - так боец группы "Вагнера" прокомментировал процесс поиска и опознания трупов украинских военных. Корреспондентам РИА Новости удалось узнать, что в последнее время группа "Вагнера" занялась сбором и идентификацией тел украинских военнослужащих. В места, где закончились боевые действия, выдвигается эвакуационная группа. Они производят первичный досмотр тел. По личным жетонам и документам определяют принадлежность тел к украинским военнослужащим. В дальнейшем происходит сбор тел и подготовка их для передачи украинской стороне.

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы группы "Вагнер" об обращении с телами украинских военных Бойцы группы "Вагнер" об обращении с телами украинских военных 2023-03-02T08:42 true PT4M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер"