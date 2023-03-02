"Спать в разных спальнях": Агутин раскрыл секрет счастливых отношений
Агутин назвал сон в разных спальнях с Варум секретом счастливых отношений
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Леонид Агутин ответил на вопрос о секрете счастливых отношений с супругой Анжеликой Варум. По словам артиста, его взаимопониманию с женой поспособствовал сон в разных спальнях.
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"Мы с женой ругались, она какие-то фильмы смотрела. Потом начали спать в разных спальнях. Теперь можно делать вообще что угодно. На свидания к жене ходить. В какие-то дни можно специально поспать вместе. И никто никого не бесит", – поделился музыкант "Пятому каналу".
Кроме того, он добавил, что отношения между супругами меняются каждые несколько лет.
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"Каждые пять лет – новый этап отношений, жизни. И это большая удача, если любовь остается. Она просто выходит на какой-то другой уровень. Другая любовь даже какая-то. Она должна, главное, быть", – заключил исполнитель.
Агутин и Варум поженились в 2000 году. Супруги воспитали совместную дочь Елизавету.
Ранее артисты вышли в свет после слухов об их разводе. Они посетили ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина, отца артиста.