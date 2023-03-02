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"Спать в разных спальнях": Агутин раскрыл секрет счастливых отношений - РИА Новости, 02.03.2023
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Шоубиз
 
11:26 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/agutin-1855295632.html
"Спать в разных спальнях": Агутин раскрыл секрет счастливых отношений
"Спать в разных спальнях": Агутин раскрыл секрет счастливых отношений - РИА Новости, 02.03.2023
"Спать в разных спальнях": Агутин раскрыл секрет счастливых отношений
Леонид Агутин ответил на вопрос о секрете счастливых отношений с супругой Анжеликой Варум. По словам артиста, его взаимопониманию с женой поспособствовал сон в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:26
2023-03-02T11:26
шоубиз
леонид агутин
анжелика варум (мария варум)
семья
отношения
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Леонид Агутин ответил на вопрос о секрете счастливых отношений с супругой Анжеликой Варум. По словам артиста, его взаимопониманию с женой поспособствовал сон в разных спальнях. Кроме того, он добавил, что отношения между супругами меняются каждые несколько лет. Агутин и Варум поженились в 2000 году. Супруги воспитали совместную дочь Елизавету. Ранее артисты вышли в свет после слухов об их разводе. Они посетили ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина, отца артиста.
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леонид агутин, анжелика варум (мария варум), семья, отношения, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Леонид Агутин, Анжелика Варум (Мария Варум), Семья, отношения, Знаменитости, Шоу-бизнес
"Спать в разных спальнях": Агутин раскрыл секрет счастливых отношений

Агутин назвал сон в разных спальнях с Варум секретом счастливых отношений

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Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Леонид Агутин ответил на вопрос о секрете счастливых отношений с супругой Анжеликой Варум. По словам артиста, его взаимопониманию с женой поспособствовал сон в разных спальнях.
«
"Мы с женой ругались, она какие-то фильмы смотрела. Потом начали спать в разных спальнях. Теперь можно делать вообще что угодно. На свидания к жене ходить. В какие-то дни можно специально поспать вместе. И никто никого не бесит", – поделился музыкант "Пятому каналу".
Кроме того, он добавил, что отношения между супругами меняются каждые несколько лет.
«

"Каждые пять лет – новый этап отношений, жизни. И это большая удача, если любовь остается. Она просто выходит на какой-то другой уровень. Другая любовь даже какая-то. Она должна, главное, быть", – заключил исполнитель.

Агутин и Варум поженились в 2000 году. Супруги воспитали совместную дочь Елизавету.
Ранее артисты вышли в свет после слухов об их разводе. Они посетили ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина, отца артиста.
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ШоубизЛеонид АгутинАнжелика Варум (Мария Варум)СемьяотношенияЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
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