https://ria.ru/20230302/agutin-1855295632.html

"Спать в разных спальнях": Агутин раскрыл секрет счастливых отношений

"Спать в разных спальнях": Агутин раскрыл секрет счастливых отношений - РИА Новости, 02.03.2023

"Спать в разных спальнях": Агутин раскрыл секрет счастливых отношений

Леонид Агутин ответил на вопрос о секрете счастливых отношений с супругой Анжеликой Варум. По словам артиста, его взаимопониманию с женой поспособствовал сон в... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:26

2023-03-02T11:26

2023-03-02T11:26

шоубиз

леонид агутин

анжелика варум (мария варум)

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Леонид Агутин ответил на вопрос о секрете счастливых отношений с супругой Анжеликой Варум. По словам артиста, его взаимопониманию с женой поспособствовал сон в разных спальнях. Кроме того, он добавил, что отношения между супругами меняются каждые несколько лет. Агутин и Варум поженились в 2000 году. Супруги воспитали совместную дочь Елизавету. Ранее артисты вышли в свет после слухов об их разводе. Они посетили ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина, отца артиста.

https://ria.ru/20221222/agutin-1840593847.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

леонид агутин, анжелика варум (мария варум), семья, отношения, знаменитости, шоу-бизнес