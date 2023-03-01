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Американский разведчик раскрыл последствия удара ВСУ по Приднестровью - РИА Новости, 01.03.2023
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15:53 01.03.2023 (обновлено: 16:24 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html
Американский разведчик раскрыл последствия удара ВСУ по Приднестровью
Американский разведчик раскрыл последствия удара ВСУ по Приднестровью - РИА Новости, 01.03.2023
Американский разведчик раскрыл последствия удара ВСУ по Приднестровью
Президент Украины Владимир Зеленский будет уничтожен в случае удара ВСУ по Приднестровью (ПМР), заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:53
2023-03-01T16:24
политика
украина
сша
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
верховная рада украины
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет уничтожен в случае удара ВСУ по Приднестровью (ПМР), заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism.На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк признала, что рядом с Приднестровьем сосредоточены подразделения ВСУ. В МИД России подчеркнули, что вооруженные силы страны адекватно отреагируют на провокацию в отношении ПМР, если она последует.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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политика, украина, сша, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, верховная рада украины, россия, приднестровская молдавская республика
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Россия, Приднестровская Молдавская Республика
Американский разведчик раскрыл последствия удара ВСУ по Приднестровью

Американский экс-разведчик Риттер: Зеленскому придет конец после удара по Приднестровью

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет уничтожен в случае удара ВСУ по Приднестровью (ПМР), заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism.
«

"Если Украина атакует Приднестровье, это меняет все. (При таком сценарии. — Прим. ред.) Зеленский покойник. Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он умрет. <…> Президентский дворец исчезнет, здание Верховной рады исчезнет, здание Министерства обороны тоже исчезнет", — заявил военный.

На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.
Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк признала, что рядом с Приднестровьем сосредоточены подразделения ВСУ. В МИД России подчеркнули, что вооруженные силы страны адекватно отреагируют на провокацию в отношении ПМР, если она последует.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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ПолитикаУкраинаСШАВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныРоссияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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