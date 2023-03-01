https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html

Американский разведчик раскрыл последствия удара ВСУ по Приднестровью

Американский разведчик раскрыл последствия удара ВСУ по Приднестровью - РИА Новости, 01.03.2023

Американский разведчик раскрыл последствия удара ВСУ по Приднестровью

Президент Украины Владимир Зеленский будет уничтожен в случае удара ВСУ по Приднестровью (ПМР), заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:53

2023-03-01T15:53

2023-03-01T16:24

политика

украина

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россия

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет уничтожен в случае удара ВСУ по Приднестровью (ПМР), заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism.На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк признала, что рядом с Приднестровьем сосредоточены подразделения ВСУ. В МИД России подчеркнули, что вооруженные силы страны адекватно отреагируют на провокацию в отношении ПМР, если она последует.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230228/razvedchik-1854974721.html

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политика, украина, сша, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, верховная рада украины, россия, приднестровская молдавская республика