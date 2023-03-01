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В Омске уволят полицейского, случайно застрелившего коллегу - РИА Новости, 01.03.2023
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13:11 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/uvolnenie-1855093070.html
В Омске уволят полицейского, случайно застрелившего коллегу
В Омске уволят полицейского, случайно застрелившего коллегу - РИА Новости, 01.03.2023
В Омске уволят полицейского, случайно застрелившего коллегу
Сотрудник ППС ОМВД по Калачинскому району Омской области, который случайно выстрелили своему коллеге в живот, после чего тот скончался в больнице, будет уволен... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:11
2023-03-01T13:11
происшествия
омская область
россия
петр ильичев
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ОМСК, 1 мар - РИА Новости. Сотрудник ППС ОМВД по Калачинскому району Омской области, который случайно выстрелили своему коллеге в живот, после чего тот скончался в больнице, будет уволен из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Инцидент произошел 27 февраля около 23.00 (20.00 мск) в городе Калачинск Омской области. Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району находился на патрулировании по улице Петра Ильичева со своим напарником. 32-летний мужчина случайно выстрелил из табельного пистолета ему в живот. Раненого 22-летнего полицейского доставили в больницу, где он позже скончался. "Сотрудник, который произвёл непроизвольный выстрел в городе Калачинске, будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за служебную подготовку, - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - пояснили в управлении.​ По факту случившегося проводится служебная проверка. СУСК РФ по Омской области в свою очередь возбудило уголовное дело по статье "Убийство".
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происшествия, омская область, россия, петр ильичев
Происшествия, Омская область, Россия, Петр Ильичев
В Омске уволят полицейского, случайно застрелившего коллегу

МВД Омска уволит сотрудника ППС, случайно убившего коллегу выстрелом в живот

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 1 мар - РИА Новости. Сотрудник ППС ОМВД по Калачинскому району Омской области, который случайно выстрелили своему коллеге в живот, после чего тот скончался в больнице, будет уволен из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Инцидент произошел 27 февраля около 23.00 (20.00 мск) в городе Калачинск Омской области. Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району находился на патрулировании по улице Петра Ильичева со своим напарником. 32-летний мужчина случайно выстрелил из табельного пистолета ему в живот. Раненого 22-летнего полицейского доставили в больницу, где он позже скончался.
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"Сотрудник, который произвёл непроизвольный выстрел в городе Калачинске, будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за служебную подготовку, - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - пояснили в управлении.​
По факту случившегося проводится служебная проверка.
СУСК РФ по Омской области в свою очередь возбудило уголовное дело по статье "Убийство".
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