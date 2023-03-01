https://ria.ru/20230301/ugrozy-1855051144.html

Москвич угрожал страйкбольной гранатой полицейским, приехавшим на вызов

Москвич угрожал страйкбольной гранатой полицейским, приехавшим на вызов - РИА Новости, 01.03.2023

Москвич угрожал страйкбольной гранатой полицейским, приехавшим на вызов

Москвич угрожал страйкбольной гранатой полицейским, приехавшим по вызову к нему в квартиру на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:59

2023-03-01T10:59

2023-03-01T10:59

происшествия

россия

юлия иванова

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москвич угрожал страйкбольной гранатой полицейским, приехавшим по вызову к нему в квартиру на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, инцидент произошел 28 февраля. Когда полицейские нагрянули к 38-летнему москвичу в квартиру на Кастанаевской улице, тот начал угрожать правоохранителям страйкбольной гранатой. В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что полицейские приехали по вызову матери мужчины, которая сообщила, что у сына возник конфликт с дедом. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова, добавив, что сейчас с мужчиной проводятся следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20220828/zaderzhanie-1812647218.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, юлия иванова